Android 8’in Artık Adı Oreo

Android 7'ye Nutella ismi çok yakışmıştı fakat KitKat'a olduğu gibi bu isim yerine Nuga adı verildi. Belki de bu yüzden Android Oreo adı 8 ile çok fazla telaffuz edilmedi. Tabi herkesin ilk tahminlerinden birisiydi.

Sponsorlu Bağlantılar...

Bu gece gönderilen bir post ile öğrendik ki, yeni Android işletim sistemi Android 8.0'ın adı resmen Android Oreo oldu. Google, Kit Kat'tan sonra bir marka ismini daha kullanmış oldu. Ortaya çıkışı ise ilginç Google Plus hesabında yüklenen yeni bir videonun ismi "GoogleOreo_Teaser_0817_noDroids (1) .mp4" olduğu farkedildi. Google videoyu yayından kaldırmış durumda. Muhtemelen ufak ipuçlarıyla gündeme gelecek olan Oreo ismi erkenden ajanslara düşmüş oldu.

Android versiyonları alfabetik olarak yenileniyor ve her harfte bir tatlı ismi kullanılıyor. Şimdiye kadar neler neler kullanıldı. Tatlı çörek, ekler, bal jöle, kiwi, limon...

Şimdiye kadar kullanılmış resmi Android isimleri;