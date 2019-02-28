Android Cihazınızı Google’a Nasıl Kaydedersiniz?

İlk olarak, telefonunuzdaki bilgilere kolayca erişmek için app Device ID'yi indirip yükleyin . Play Store'a erişemiyorsanız, denemek app sideloading gelen uygulamayı APKMirror üzerinden indirin. Yüklendikten sonra Google Service Framework numarasını kopyalayın.

İkincisi, numarayı panoya kopyaladığınıza göre, Google’ın cihaz kayıt sitesine gidin . Burada, Google hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra, Google Services Framework Android Kimliği metin giriş kutusuna uzun basın ve uygulamadan kopyalanan numarayı yapıştırın. Sonra Kayıt düğmesine basın.

Cihazınızı yeniden başlatın. Yeniden başlatıldığında, Google Play Store’u güncelleyebilmeli veya uygulamaları normal şekilde tekrar indirebilmelisiniz.

Diğer Google Play Store Hata Kodları ve Düzeltmeleri

Bir XDA kullanıcısı, yaklaşık 20 ortak sayı içeren mamut bir Play Store hata kodları listesi hazırlamıştır . Çoğu, bu kuralın istisnaları olsa da, yukarıda listelenen eylemleri gerçekleştirmenizi gerektirir (önbellek silme ve benzeri).

Hata 498 : Bu durumda, telefonunuzun önbelleği dolu. Telefonunuzun kurtarmasını kullanarak önbellek bölümünü silmeyi deneyin .

Hata 919 : Telefonunuzun depolama alanı dolu. Devam etmek için cihazınızda yer boşaltmanız gerekecek .

Hata 403 : Aynı cihazda iki farklı Google hesabı kullanıyorsunuz. Doğru hesabı kullanmanız gerekir; diğerini iptal edin.

Hata 927 : Google Play Store zaten güncelleniyor, bu nedenle bu sorunu gidermek için hiçbir neden yok. Güncellemeyi bitirene kadar bekleyin.

Hata 101 : Çok fazla uygulamanız yüklü. Birkaç tane silmeyi deneyin.

Hata 919 : Erişim Noktası Adı ayarlarınız doğru değil. Bu , doğru APN ayarlarını almanızı ve cihazınızı yeniden yapılandırmanızı gerektirir.