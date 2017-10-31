Android için en iyi 5 DC Comics oyunları

DC Comics, sinema evreninde işler istenildiği gibi gitmiyor. Batman filmleri çok iyi iş yapıyor fakat diğer filmler beklendiği kadar iş yapamadı. Batman vs Superman ve Suicide Squad gibi filmler umdukları eleştirileri alamadı. Yine de, en sevdikleri süper kahramanlarla iyi vakit geçirmek isteyen bir sürü DC Comics hayranı var. Bunu mobil cihazlarda yapabilirsiniz.

Bu oyunlar konsollar kadar iyi değildir fakat yine de özleminizi gidebilir. İşte Android için en iyi DC Comics oyunları!

Batman Arkham Origins

Batman Arkham Origins, DC Comics oyunlarından biridir. Dövüş oyunu temellerini taşır. Bir çok kötü adamla Batman olarak savaşılabilir. Freemium bir oyun. Sıkıldığınız yere kadar ücretszi oynayabilirsiniz. 830 MB civarında bir boyutu bulunuyor. Batman hayranları için harika bir oyun.

Bazı Yorumlar:

Begendim ama bos bos adam dövme ye başladım gorevler durduk yere tekrar ediyo daha zorlaşmis bir sekilde ama dedigim gibi oyun guzel bide cihazı dandik olanlar sizde indirmeyin ne yapalim sizi sorununuz biz oynu yukleyebilenler gayet iyi oynuyoruz

Güzel Başarılı bir oyun tavsiye ederim arkadaşlar da yenilik şart güncellenmesi gerekiyor değişik adamlar olsa hareketler falan eklense çok iyi olucak ama olsun bu hali bile güzel ellerine sağlık iyi olmuş teşekkürler…

Beğendim ama Güncellemesinide enerjiyi kaldırsanız normal şekilde oynansa daha aksiyonlu olsa dha iyi olur ve bide sis bombası kanca gibi seylerde ekleseniz bnce dahada çok gzel olur ve bide güncelleyin bence birkaç ekstra özellikte fena olma Siminide oyundan atıyr onuda düzeltin lütfen

Lvl 30??? Oyun lvl 30 dan sonra oynama zevkinin içine ediyo yani devam etmiyo hep ayni aşiri sıkıldım ya da sonrasi ne oluyo bilmiyom artik silicem…

Berbat bir oyun bence indirdim boşuna o kadar internetim gitti sadece videosuda uçağa biniyo kavga etmeye gidiyo ben serbest gezme sandım indirdim kavga etme istesem dövüş oyunu indiririm ironman falan daha iy

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Batman: The Enemy Within

Telltale Games, Google Play, konsol ve PC’de popüler bir geliştiricidir. Ayrıca bir kaç tane daha DC Comics oyunu daha bulunuyor. İkisi de Batman oyunu. Bölümlerden oluşan maceralar yaşayarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyunca çizgi roman grafikleri bulunuyor. Oyun biraz pahalı gelecektir. Yine de indirmesi be oynaması ücretsiz bölümler var. Kalan dört bölüm 15$ civarında. Her hikya 5 bölümden oluşuyor.

Yorumlar:

Korkunç Derecede Kasıyor Bende Telefonum J7 Prime Normal Mi

Biraz fazla takılıyor bi de bazı yerlerde ne yapmamız gerektiğini anlamıyoruz

Beyler yuklemeyin 1 inci bolumu bitirdikten sonra 2 inci bolume gecmiyo ucretli para istiyo

tellate series ilk bölümden sonra diğer bölümler parayla arkadaşlar *** turkish subtitle please***

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Injustice 2

Injustice 2, en popüler Dc Comics oyunlarındadır. Çeşitli çizgi romanlardan gelen popüler kahramanlar ve kötü adamlar barındırır. Üçlü bri takımda dövüş yaparsınız. Oynanış kolaydır. Konsol versiyonu daha güzel. Ücretsiz olarak test edilebilir.

Bazı yorumlar:

Harika bir oyun. Umarım bozulmaz ve daha iyi olur. Eğer telefonunuz kaldırırsa yükleyin çünkü grafik, içerik ve oyun modları çok güzel (sanırım hikaye modunun geç açılması da işlemciyle ilgili ama çok büyük bir problem değil). Dc’yi, batman’i sevdiğimden indirdim ve çok keyifli bir oyun olduğunu farkettim. Yalnız karakterler biraz zor toplanıyor, biraz daha fazla ödül olsa çok güzel olur.

Daha önce bir çok eksikleri vardı oyunun ama son iki güncellemeyle oyun harika oldu! Karakter modellemeleri ve grafikleri geliştirildi. Karakterler harika gözüküyor! Aynı zamanda oyunu optimize de ettiler. Çok daha hızlı ve akıcı bir savaş mekaniği ve kontrol getirildi. O sıkıcı ve uzun intro da kaldırıldı. Oyunun mobil versiyonunda da hikaye modu olması ayrı bir güzel zaten. Oyunun neredeyse hiç bir eksiği yok! Gerçekten harika bir oyun herkese tavsiye ederim!

Güze Oyun hakkını vermek lazım fakat her aşamada bekliyorsun” grafikler görseller harika oyun akıcı değil Türkce maalesef olmazsa az kişi oynar”takılıyor bende

Online modda dövüş kazanmak imkansızdan biraz daha zor rakipler neden sürekli benden daha güçlü çıkıyor herkeste böylemi bu ne saçmalık ben 8 binim rakip 9 la 10 arası geliyor niye 8 değil neden bir kere bile benden biraz daha güçsüz çıkmıyor sinirden deli oldum 10 dövüşte anca 1 tane kazanabiliyorum mortal kombat x de ise 10 dövüşün 10 nu da kazanıyordum oyunda kaybettikçe çıldırıyorum sorun düzelmezse sileceğim eşitlik olsun kazanmak imkansız strese sokuyor en sinir olduğum şey sizin yapacağınız oyunu da sizi de nereden indirdim indirmeyin sinirden kudurursunuz

Injustice 2 Android oyunu indir

LEGO® DC Mighty Micros

LEGO DC Mighty Micros,az sayıdaki iyi Dc Comics oyunlarından birisidir. Bu bir yarış oyunudur. Bir karakter seçip yarışın, hepsi bu. Angry Birdss GO benzeri go-kart oyunudur. Çoğunlukla 5 ila 12 yaş gurubuna hitap eder. Yine de eğlenceli, yetişkin bile olsanız denemeye değer.

Bazı yorumlar:

Oyun na daha. Çok karakter eklenmesi gerekir.

Abi oyun super

Yani eh ışte diyorum ben yani fena değil

Oyun güzel ama bir kaçtane daha karakter gelse oyun SÜPER olurdu

Bazıları oynıyamıyo onlara söylüyom en soldaki odaya gidin ve üçgene tıklayın bir işaret çıkacak aşağı kaydırın ve savaşçağınız kişiyi yeri ve kavgayı başlatan çalınan eşyayı seçin ÇOK GÜZEL OYUN :*

Abi oyun süper bi oyun ama tabletime indirdim karakterleri hayalet gıbı görünmez bunu hallederseniz daha iyi olur

Google Play Batman Yarış Oyunu İndir

Tüm Warner Bros oyunları

Warner Bros, DC Comics oyunlarının çoğunu mobil cihazlarda oynatıyor. Suicide Squad : Özel Ops, Batman vs Superman, LEGO Batman: Gotham’ın Ötesinde, LEGO Batman: DC Super Heroes ve diğerleri de dahil olmak üzere daha birçok şey var. Oyunlar ücretsiz, freemium ve bir kerede ödeniyor. Ayrıca çoğu yaş için genellikle iyi. Warner Bros oyunlarını kontrol etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Bütün Warner Bros Oyunları

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