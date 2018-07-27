Android için Fortnite Galaxy Note 9 ile Beraber Geliyor

Fortnite oyunun yaratıcısı Epic Games, iOS cihazlar için yapılmış Fortnite sürümü için yüz binlerce dolar kazanıyor. Ancak oyun Android'e geldiğinde bu kazancı katlayacak. Son tahminler Epic Games'in son derece başarılı oyununun iOS üzerinde günde 2 milyon dolar hasılat yaptığını iddia ediyor.

Peki Fortnite ne zaman Android'e geliyor

Epic Games'in şimdiye kadar bu soruya cevap vermemesinin bir sebebi var gibi gözüküyor.

Geliştirici firmanın kaynakları Fortnite oyunun Samsung Galaxy Note 9 ile piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Peki firma neden Galaxy Note 9 ile aynı gün çıkmaya kadar verdi diyorsanız basit açıklaması aşağıda.

Samsung ve Epic Games, Android için Fortnite'ın piyasaya sürülmesi için ortaklık kurdu. Bu temelde oyunun Galaxy Note 9'da özel olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Bir başka bilgi kırıntısı ise Galaxy Note 9'un aynı zamanda bir oyun telefonu olarak açıklanması. S-PEN aracılığı ile atış yapmak ya da nişan almak için telefona özel detaylar bulunacak.

Fortnite ve Galaxy Note 9'u beraber kullanmayı planlıyorsanız Eylül ayına kadar beklemeniz gerekecek. Galaxy Note 9'un ise 9 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyor. Telefon fiyatı ise ortalama 1000 dolar civarında olacak. Bu da en iyi ihtmalle 6900 TL civarında Türkiye satış fiyatına ulaşması anlamına geliyor.