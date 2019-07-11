Android Q Beta Sorunları

Android Q beta hataları ve performans sorunları da dahil olmak üzere çeşitli sorunlardan muzdarip . Google’ın kendisi bu sorunların bir çoğunu doğruluyor.

Google’a göre, Android Q’daki sistem ve uygulama performansı “yavaş ve randımansız” olabilir ve cihazlar “zaman zaman tepkisizleşebilir”. Şirket, bu sorunların uzun süreli kullanımda daha keskin olabileceğini söylüyor.

Google, Android Q pil ömrünün “ekran açık ve ekran dışı kullanım durumları için bu beta sürümde gerileyebileceğini” söyledi. Ayrıca bazı uygulamaların beta sürümünde normal çalışmayabileceğini söylüyor. Bu uygulamalara Google ürünleri de dahil.

Android Q betanın bilinen 5 sorunu

Google Play Store’da bir inceleme yazmaya çalışırken ekran yanıp sönüyor .

Karanlık mod etkinleştirildiğinde Google aramada beyaz metin / beyaz arka plan .

Google Play Store, uygulamanın ilk başlatılışında bir güncelleme iletişim kutusu gösteriyor.

Bazı durumlarda, Ayarlar arama sonuçlarında “boş” metin gösterir.

Ayrıca yükleme sorunlarını, hassasiyet sorunlarını, çökmeleri, özellikle Android Auto kullanırken ses sorunlarını ve bazı kullanıcıların Karanlık Modda takılıp kaldıklarını da duyuyoruz .

Bu, sorunların erken yayınlanmış bir listesidir. Daha fazla insanın beta sürümüne katılmaya karar vermesiyle daha da fazla sorun raporu bekliyoruz.

Beta yazılımlar geliştirme sürecindedir ve bu sorunlar tamamen doğaldır.