Android Sistem Ön Bellek Temizleme ve Wipe Data ile Sorunları Giderin

Bu yazımızda Android işletim sisteminde hem uygulama ön belleği hem de sistem ön belleği hakkında bilgiler ve nasıl yapılır önerileri sunacağız. Bu işlemler telefonunuzdaki sorunları gidermek için kullanmanız gerekebilir. Yazı biraz uzun oldu. Ön bellek işlemlerini 3 farklı konuda anlatmaya çalıştık. Uygulama ön belleği temizliği ve veri silme işlemleri için ilk 2 konuyu okuyun. Sistem sorunları için 3 nolu konudan devam edebilirsiniz.

Android uygulama listenize ve uygulama detaylarına daha önce göz attıysanız Ön belleği Temizle ve Verileri Temizle isimli iki farklı eylem olduğunu farketmişsinizdir. Bunların haricinde telefonunda bir sistem ön belleği bulunuyor.

Bunların hepsi neden var? Farkları nelerdir? En önemlisi ise Android cihazınızda yer açarken bunların hepsini temizlemeniz mümkün müdür? Android uygulama verileri, Android uygulama ön belleği ve Android sistem ön belleği bölümü hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

Android'de Uygulama Verileri Nedir?

Herhangi bir uygulama, Google Play Store üzerinden veya 3. taraf sağlayıcıdan apk dosyası yolu ile yüklenirken gerekli dosyaları /data/app dizinine gönderir. Cihazınızda root yetkisi olmadıkça bu dizine dosya gezginleri tarafından ulaşamazsınız.

Yüklenen her uygulama ayrıca /data/data dizininde yer alır. Bu dizine de root yetkisi olmadan erişemezsiniz. Çeşitli uygulamaları kullanırken bazı ayarlar ve girişler oturumlar sırasında saklanmaya başlar. Örneğin, bir uygulamaya giriş yapmak ve “Beni hatırla” seçeneğini işaretlemek, bilgilerinizi özel verilere kaydeder. Veriler ayrıca hesap ayarları, uygulama tercihleri gibi şeyleri de depolar. Oyunlarınızın ilerleme kayıtları gibi dosyalarda buraya saklanır. Konu dışı fakat bunların dışında bu veriler bulut sunuculara da yüklenebilir.

Bazı uygulamalar (Spotify gibi) çevrimdışı ses verilerini saklayabilir, diğerleri ise (Haritalar gibi) çevrimdışı harita verilerini depolayabilir. Bu, beklediğinizden çok daha fazla depolama alanı kaplayabilir, bu nedenle, depolama alanınızın az kalması durumunda uygulama verilerinin nasıl silineceğini bilmek faydalı olabilir.

1. Android Telefonlardaki Uygulama Verileri Nasıl Temizlenir

Uygulama verilerini temizlediğinizde, esasen, onu yüklediğiniz ve kullandığınızdan beri depoladığı tüm özel verileri temizlersiniz. Başka bir değişle, uygulama verilerinin silinmesi, bir uygulamayı ilk yüklendiğinde nasıl ise o hale geri getirir.

Belli bir Android uygulamasının verilerini temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Ayarlar > Uygulamalar > Silmek istediğiniz uygulamaya basın > Açılan menüde Verileri Temizle seçimi yapın.

Android'de Uygulama Ön belleği Nedir?

Genel tanımı ile ön bellek, sıklıkla ulaşılan verilere hızlıca ulaşabilmek için tanımlanmış özel bir depolama türüdür. Amacı gelecekte gerekecek dosyalara hızlı erişim sağlamaktır. Uygulamayı hızlandırır fakat kötü yanı depolama alanının sınırlı olması ve cihazda yer kaplamasıdır.

İnternet üzerinde web sitesi veya uygulama kullanırken sürekli veri çekersiniz. Örnek olarak bir haber uygulamasında habere girdiğinizde gördüğünüz resim de telefonunuza indirilir. Ön belleğe gönderilen bu resim aynı habere tekrar girdiğinizde size hızlıca gösterilir. Bu işlem sırasında hem karşı taraf sunucusu meşgul edilmemiş olur hem de sizin internet bağlantınız tüketilmez.

Uygulama ön belleği Android sistem ön belleği ile aynı şey değildir. Ön bellek hakkında daha fazla bilgi için devam edin.

2. Android Telefonlarda Uygulama Ön belleği Nasıl Temizlenir

Bazen ön belleğe alınmış veriler, verilerin gerçekte ne olması gerektiği ile senkronize edilemez ve bu da güncel olmayan bilgilere yol açabilir. Bazende ön bellek, uygulama performansını yavaşlatabilir veya çok fazla veri tüketilmesine sebep olabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka ön bellek temizliği gerekir.

Ön belleğe alınmış veriler bunları geçici olduğu anlamına gelir. Bu sebeple uygulama ön belleğini silenin bir zararı yoktur.

Android uygulama ön belleği silmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Ayarlar > Uygulamalar > Silmek istediğiniz uygulamaya basın > Açılan menüde Ön belleği Temizle seçimi yapın.

Android'de Sistem Ön belleği / Wipe Data Bölümü Nedir

Android'de, sistem önbellek bölümü, geçici sistem dosyalarının depolandığı yerdir. Sistem ön belleği bölümü, bireysel uygulama ön belleklerinden ayrı olan ve Android cihazınızın erişilemez konumunda /cache dizininde bulunur.

Sistem ön belleği bölümünde ne tür veriler depolanır?

Esas olarak, sistem güncellemeleri.

Android 7.0 Nougat'tan önce, sistem güncellemeleri indirildi ve sistem ön belleğinde saklandı, daha sonra yeniden başlatıldığında uygulandı. Android 7.0 Nougat'tan başlayarak, sistem güncellemeleri için artık sistem ön belleğini kullanmayan yeni ve kesintisiz bir güncelleme sistemi tanıtıldı. Ancak, yalnızca daha yeni olan Android cihazlar sorunsuz güncelleme sistemini kullanabiliyor. Cihazınız sorunsuz güncelleme sistemiyle başlatılmadıysa, en sonunda Android 7.0 Nougat veya daha yeni bir sürümüne güncellemiş olsanız bile, hiçbir zaman kullanamaz.

3. Android Telefonlarda Önbellek / Wipe Data Bölümü Nasıl Silinir

Sistem güncellemelerini uygulamak için hala sistem ön belleğini kullanan tüm Android cihazlar için, başarılı bir sistem güncellemesinden sonra sistem önbellek bölümünü silmek iyi bir fikirdir. Sistem önbellek bölümünü silmenin bir zararı yoktur.

Android cihazlarda sistem ön belleği bölümünü silmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Android cihazınızı kapatın

Kurtarma Modunda önyükleme yapmak için aynı anda Sesi Aç + Sesi Kıs + Güç düğmelerini basılı tutun.

Kurtarma Modu menüsünde gezinmek için ses düğmelerini kullanın.

Wipe Cache Partition bölümüne gelin.

Sistem önbellek bölümünün temizlenmesini bekleyin.

Temizlik bitince Reboot kısmına gelin ve cihazı yeniden başlatın.

Bu işlem telefonunuzdaki bir çok problemi çözmeye yardımcı olabilir. Zorlu bir işlem gibi gözükse de oldukça kolaydır. Fakat menüye girdiğinizde telefonu Factory Settings yani fabrika ayarlarına da alma gibi seçenekler bulunur. Bu yüzden doğru menüleri gezdiğinizden emin olun.

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