Android Sorunları Soru Cevap ile Destek Alın

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Android sorunlarının en kolay ve sağlam yöntemi telefonu sıfırlamaktır. Fabrika ayarlarına alacağınız telefon ilk günkü haline geri dönecektir Belki de bir şans tanımalısınız.

Bu adımlar yardımcı olmazsa sorularınızı bekliyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız.

Android sorunlarını çözecek hızlı ipuçları

Yazının başında belirttiğimiz gibi soft format yani fabrika ayarlarına dönüş işinizi görecektir. Bazı durumlarda format atmak istemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda eğer piliniz çıkarılabilir bir telefon ise pili çıkartın ve 10 saniye bekleyin. Bir çok sorunu bu şekilde aşabilirsiniz .

Aşağıdaki marka ve model telefonlar için destek bulabilirsiniz.

Samsung, HTC, Asus, Alcatel, Blackberry, Casper, General Mobil, Huawei, Lenovo, LG, Nokia, Sony, Turkcell, Vodafone, ZTE.

Samsung Galaxy serileri, Asus Zenfone serileri, LG serileri gibi bir çok model için destek alabilirsiniz.

Sorunuzu sorarken aşağıdaki konuları belirtmeyi unutmayın.

Telefonun modeli ve Android sürümü

Şimdiye kadar yaptığınız işlemleri

Sorunun açıklaması

Hata kodu veya uyarı mesajı

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