Telefonunuzun Depolama Alanı gerçekten dağınıksa, Android cihazınızda sadece 10 saniyede yer açmanız için basit bir çözüm sunacağız.

32GB, 64GB, 128GB veya Hatta 256GB Akıllı Telefonunuzun ne kadar depolama alanı olduğu önemli değil, ancak bir kez bazı dosyaları silmeniz ve alanı boşaltmanız gerekecek.

Ne zaman bazı dosyaları silmeye çalışsak, karşılaştığımız en yaygın sorun nasıl temizleneceği, neyin temizleneceğidir. Demek istediğimiz bu büyük dosyaları nerede bulabilirim veya gereksiz dosyaları nasıl silebilirim ve depolama sorunlarının bitmesini anında nasıl düzeltebilirim.

Daha önce de söylediğimiz gibi, neyi sileceğimizi ve dosyanın nerede (hangi klasörde) olduğunu bilmediğimiz için temizleyemiyoruz veya biraz yer açamıyoruz.

Android Telefonda Nasıl Yer Açılır: Depolama Alanını Temizleyin

Bu yazıda size Android’de boş alan için gereksiz dosyaları bulup silerek nasıl kolayca yer açılacağını göstereceğiz. Ama ayrıca birçok kişi şu sorunun cevabını arıyor, sadece gereksiz dosyaları silerek Android telefonumda nasıl yer açarım?

Dolayısıyla bu sorunun çözümü bu yazıda da mevcut, Sadece 1 tıklamayla sistem önbelleğini temizleyebilirsiniz.

Adım adım devam edin Android telefonunuzda deponuzu temizlemek için gereksiz dosyaları nasıl bulacağınızı ve sileceğinizi göstereceğiz, ayrıca dosyaları silmeden de yer açabileceksiniz.

1. Adım. Playstore’dan Storage Analyzer Uygulamasını yükleyin

Öncelikle Google Playstore’dan Storage Analyzer’ı yükleyin. Uygulamayı açın, Dosyaları taramak biraz zaman alacaktır.

Bu Uygulama Ayrıca Android cihazınızdaki tüm uygulama önbelleğini yalnızca 1 basit tıklamayla temizlemenizi sağlar, böylece önbelleği temizlemek için ayrı bir uygulama yüklemeniz gerekmez.

Storage Analyzer’ı yükleyin

Adım 2. Dosya Kategorileri Sekmesine tıklayın

Dosya Kategorileri Sekmesine gidin, Burada Videolar, Ses, Görüntüler, Dokümanlar gibi kategorilere ayrılmış tüm dosyaları doğrudan arayabilir ve yönetebilirsiniz. Dosyalar burada Dosya Kategorisi ve boyutuna göre düzenlendiğinden kolayca silebilirsiniz.

Adım 3. Dizin Dosyaları Sekmesine tıklayın

Dizin dosyalarına git, burada her klasörde boyutuna göre ne kadar veri olduğunu görebilirsiniz.

Artık dosyalarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Özel klasöre giderek biraz yer açabilirsiniz. Bize sorarsanız, bu depolama alanınızdaki dosyaları temizlemek için bu uygulamanın en iyi özelliğidir.

Adım 4. En İyi 10 Büyük Dosyayı Kolayca Silin

Menü için sol üstteki 3 satıra tıklayın, burada en büyük dosyalara tıklayın, İlk 10’a, ilk 50’ye tıklayabilir, ardından Dosya Yöneticinizdeki en büyük dosyalardan silebilirsiniz.