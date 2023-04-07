Android telefonlarda cihazımı bul özelliği var mı?

Telefonumu bul özelliği, telefonunuz kaybolduğunda ve ya çalındığında cihazınızı bulmanızı sağlayacak bir özellik. Kayıp esnasında bu uygulama çok işinize yarayacak. Hatta kanuni işlemler başlatmanızda bile etkili olacaktır. Bu özellik Apple ve Android telefonlarda var. Ama sim kartınızı Apple marka telefonunuza taktığınız an bu özellik devreye girerken Android telefonlarda ufak bir sıkıntı gözüküyor.

Apple, akıllı telefonlarda belirli özellikleriyle android telefonlara fark atıyor. Ancak telefon üretici firmalar kendilerini geliştirerek apple’a kafa tutmaya çalışıyor. Apple için en dikkat çeken özelliklerden biri olan ‘bul’ özelliği telefonunuz kapalı olsa bile çalışabiliyor. Belki de bu özelliği Apple’in tercih edilme sebeplerinden biri oluyor.

Android telefonlarda bu özellik telefon kapalıyken mümkün değil. Android telefonunuzu kaybettiğiniz de ve kapalıysa eğer tabi ki konumu izlemek için fazla seçenek olsada sadece son bilinen konumu görebilirsiniz. Eğer telefonuz açıksa cihazınızı bulabilirsiniz.

Google’ın, bir Android telefon kapalıyken bile çalışacak donanım konum aracı olan Cihazımı Bul üzerinde çalıştığı aldığımız bilgiler arasında.

ANDROİD TELEFONLARDA TELEFONUMU BUL ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?

En başta belirtiğimiz gibi android model bir telefona sahipseniz mutlaka telefonunuzun açık olması gerekiyor. Telefonunuz da google hesabında oturum açık olmalı. En önemlisi telefonun internete bağlı olmalı. Diğer bir önemli noktaya geleceksek eğer; Google Play’de telefonunuzun görünür olmalı, konum özellikleri ve cihazımı bul özelliği açık olmalı. Tüm bunlar hazırsa yapmanız gereken işlem android.com/find adresine gidip google hesabınızı açabilirsiniz. Telefonunuzu sistem de gördükten sonra haritada telefonun konumunu görebilirsiniz. Ancak bu gördüğünüz konum tam yeri olmayabilir. Yaklaşık konuma ulaşabilirsiniz.