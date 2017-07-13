Android Telefonunuzdaki Uygulamaları, Fotoğrafları ve Metin Mesajlarını Gizleme

Android telefonlar çok fazla kişisel bilgi barındırmaya başladı. Bu bilgilerin herkesin gözünün önünde olmamasını istiyorsanız ekran kilidiniz yeterli olmayabilir. Bilindik şekiller ve doğum tarihlerinden oluşan şifreler kolayca aşılabilir durumda.

Sponsorlu Bağlantılar...

Kilit ekranı geçildiği anda telefonunuzda bütün yetki açıkta kalıyor. Geçenlerde bir firmanın mailler adresleri hacklendi ve maili ele geçiren kişiler yurtdışından gelecek olan ödemeyi kendi hesaplarına geçirmeyi başardılar.

Bu gibi durumlara düşmemek için sizlere uygulamalar, fotoğraflar ve metin mesajlarını nasıl gizlersiniz bir kaç yoldan anlatmaya çalışacağız.

Android uygulamalarını gizleme

Uygulamaları gizlemek için öncelikle bir launcher adı verilen tema benzeri bir uygulama indirmelisiniz.

Herkesin önerisi Nova Launcher bizimde size önereceğimiz uygulama.

Öncelikle Nova Launcher'ı indirin.

Ana ekrana uzun basın

Ayalarları seçin

Uygulama ve Widget menüsüne geçin

Uygulamaları gizlemek için aşağı doğru kaydırın

Uygulamaları başka bir uygulama ile gizlemek isterseniz;

Aşağıdaki ücretsiz uygulamaları da deneyebilirsiniz. Reklamları sizi rahatsız edebilir.

Kilitleyici - Uygulama Kilitle

Smart AppLock (App Protector)

Android'de Fotoğrafları Gizleme

Telefon modeline göre kullanım

Samsung ve LG, fotoğrafları gizlemek için özel çözümler sunuyorlar.

Samsung telefonlarda fotoğraf gizleme

Galeriyi açın

Gizlemek istediğiniz fotoğrafları seçin

Sağ üst köşeden Daha Fazla seçim yapın ve özel olarak taşıyın.

Artık gizlilik için Özel Modu aktifleştirebilrisiniz

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik

Özel Modu seçin

Ekran Özel Mod ayarlarını her açtığında Özel Modun kapatılmasını isteyip istemediğinizi seçin.

LG telefonlarda fotoğraf gizleme

Ayarlar> Parmak izleri ve güvenlik bölümüne gidin İçerik kilidine dokunun Bir güvenlik önlemi kurmanız istenecektir. Adımları takip edin.

İşiniz bittikten sonra fotoğrafları kilitleyebilirsiniz.

Galeri'de bir fotoğraf seçin Üç noktalı menüye dokunun ve Kilitle'yi seçin. Kilitli öğeleri görmek için ana sayfadaki üç noktalı menüye dokunun ve Kilitli dosyaları / notları göster'i seçin.

Uygulamalarla gizli klasörler oluşturun

File Hide Expert-Hide Pictures uygulaması ile gizli klasörler oluşturabilirsiniz. Ücretsiz bir uygulamadır.

Galeri kasası uygulaması indirin

Fotoğraflar, videolar gizlemek

Resimleri Gizle Keep Safe Kasa

Smart Hide Calculator

Android üzerinde kısa mesajları gizleme

Kısa mesajlarınızı gizlemek için aşağıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz.

Hide SMS and Call Recorder (Ücretsiz)

Message Locker (Ücretsiz)

Private Message Box (Ücretsiz)

Private SMS & Call (Ücretsiz)

Vault-Hide SMS (Ücretsiz)