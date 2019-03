Android TV’lerde Google Fotoğraflar Açığı Bulundu

Yeni bir açık bulundu. Endişe verici bu açık, Google'ın işletim sistemini kullanan Android TV'leri ve Android medya oynatıcıları etkiliyor.

Açığı duyuran kişi, Hindistan'ın televizyon markası olan Vu TV ile bu açık ile karşılaştığını Twitter üzerinden duyurdu. Videoya da çekim yapan kullanıcı görebildiği diğer hesapları da paylaştı. Bu açık ile diğer hesapların fotoğraf ve videolarına ulaşılabiliyor. Durumu paylaşan hesap ise @wothadei.

Bununla da bitmiyor

İlk twitin arkasından görebileceğiniz "Google Home" uygulamasında da bir çok yabancı Google kullanıcısının hesabını görüntülemeye devam edebiliyor.

When I access my Vu Android TV through the @Google Home app, and check the linked accounts, it basically lists what I imagine is every single person who owns this television. This is shocking incompetence. pic.twitter.com/5DGwrArsco

— prashanth (@wothadei) 3 Mart 2019