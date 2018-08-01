Android ve iOS Telefonlar Windows 10 ile Senkronize Olacak

Microsoft kısa bir süre önce akıllı telefonların Windows 10 ile senkronize edileceğini açıkladı. Uygulama yakında Android ve iOS (iPhone) cihazlarda yerini alacak.

Bu eşleştirme peki ne işimize yarayacak? Örneğin, Android kullanıcıları telefon ile çekilen fotoğrafları e-posta yolu ile göndermeye gerek kalmadan bilgisayar üzerinden gönderebilecekler. Ayrıca resimleri sürükle bırak yaparak PC üzerinde sunumlara ekleyebilirler.

Windows 10 ile çalışan bir bilgisayarınız varsa, masaüstünde sizi doğrudan Android uygulamanızın içeriğine erişmenizi sağlayacak olan Telefonunuzun uygulamasına yönlendirecek bir pini göreceksiniz.

Bu özelliği Android telefonlarda kullanmak istiyorsanız en az Android 7 sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Bu hizmet Çin'de aktif olmayacak.

Aslında bu özellik en çok iOS kullanıcılarının işine yarayacak. PC'ye bağlanmalarında oldukça yardımcı olacak. Özellikler tam olarak netleşmedi. Yakında App Store üzerinde uygulamayı görebileceğiz.

Kaynak: Microsoft