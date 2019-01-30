Android Yetersiz Depolama Alanı Yok Çözümü

Android, uygulamalar için sabit depolama alanı ayırır. Bu sabit alan kullanıcılar tarafından genişletilebilir değildir. Bu sebeple "telefonumda yer var ama yetersiz alan uyarısı veriyor" gibi garip bir duruma düşebilirsiniz.

Yer boşaltmanın en kolay yolu, uygulamaları kaldırmaya başlamaktır. Ancak, Spotify gibi müzik uygulamaları kullanıyorsanız, dosyaların nerede depolandığını bulamayabilirsiniz. Yer boşaltmanın en hızlı yolu, "Google Files" gibi bir uygulamayı kullanmaktır. Farklı bir uygulamada önerebiliriz. DiskUsage uygulaması ile bütün telefon hafızanıza erişim sağlayabilirsiniz.

Yine bütün bunların dışında Wipe Cache Data / genel ön bellek temizleme işlemi de yapabilirsiniz.

Bu işlemi yapmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan Android Sistem Ön Belleğini Silme yazımıza göz atın.

Genel olarak hafıza sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki 2 farklı seçeneği de düşünebilirsiniz. Yetersiz Depolama Alanı açma işlemleri için önemli çözümlerdir.

Bulut sunucu kullanın

Google Drive, Yandex Disk veya Dropbox gibi büyük bir alanı ücretsiz sunan bulut sunucu çözümleri işinize çok yarayacak.

SD Kart alın

Cihazınız destekliyorsa SD kart alarak uygulamalarınızı SD karta kurabilir veya fotoğraf ve video gibi çok yer kaplayan verileri sd kart üzerine taşıyın.