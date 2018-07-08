App Store 10. Yılını Kutluyor

Bugün iOS üzerindeki uygulamaları kolayca bularak, kullanmamızı sağlayan App Store, 10 Temmuz’da 10 yaşına giriyor. İlk açıldığında iPhone 3G telefonlar için yaklaşık 500 uygulama barındırırken bugün bu sayı milyonlara ulaştı.

3dnews haberine göre; Yıllar geçtikte verilen hizmet büyüde ve bugün 155 ülkede faaliyet gösteren bir markete dönüştü. 2008’den önce, yazılım endüstrisi birkaç büyük şirket tarafından yönetiliyordu. App Store, bir kişiden büyük stüdyolara kadar herhangi bir geliştiriciye yeni fırsatlar sundu. Uygulama mağazası sayesinde, akıllı telefonlar diğer elektronik cihazlar için en çok yönlü bilgisayar ve kontrol merkezi haline gelmiştir.

Apple’ın ana pazarlamacılarından Phil Schiller bu vesileyle şunları yazdı: “ App Store’un ilk on yılında, yenilikçi uygulamalardan, yazılımları müşterilerimizin hayatlarının bir parçası haline getirmeye kadar tüm en çılgın beklentilerimizi aştık. Ve bu sadece bir başlangıç. Geliştiricilerin zaten yarattığı gerçeğiyle gurur duyuyoruz ve önümüzdeki 10 yıl içinde gelişmeyi dört gözle bekliyoruz . ”

En yeni akıllı telefonlar ve yazılım platformu Apple, geliştiricilerin yaratıcı fikirleri ile birleşince insanların yaşamlarını büyük ölçüde değiştirdi ve bu mobil devrim devam ediyor.

Instagram, Calm, Uber ve Instacart gibi şirketler, yeni teklifler ve bazen multi-milyar iş yaratmak için iPhone kamera, Apple Pay, GPS gibi işlevleri kullandılar. Aynı zamanda, Twitter, Facebook, eBay, Yelp, Airbnb ve Amazon gibi web siteleri olarak başlayan geleneksel şirketler, pazar değişikliklerine uyacak şekilde hizmetlerinin mobil versiyonlarını oluşturmaya başladılar. Sonuç olarak, uygulamalar, müşterilerle etkileşim kurma ve günlük görevlerle uğraşmanın en önemli yollarından biri haline geldi – ister uçuş ister otel odası rezervasyonu, öğle yemeği siparişi, hediyelik eşya dükkanı veya fatura ödeme.

Apple, 2017 yılında App Store’u tamamen elden geçirdi ve bu, arama ve basit uygulamaların ve uygulamaların indirilmesini kolaylaştırmak için önemli bir inovasyon haline geldi. App Store günde 500 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. “Bugün” sekmesinde oyunlar, uygulamalar ve sanal kültür hakkındaki makaleler bir milyondan fazla kişi tarafından okunmaktadır.