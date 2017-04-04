Apple 70 Milyon Adet Samsung Amoled Edge Ekran Siparişi Verdi

Söylentiler ayyuka çıktı. iPhone 8 AMOLED ekran ile gelecek derken kavisli Edge ekranlarla gelecek gibi gözüküyor.

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Haberler Apple'in tam 70 milyon adet kavisli OLED ekran sipariş ettiğini söylüyor. Nikkei Asian Review ile konuşan kaynaklara göre panellerin 5,2 inç olduğu ve hafif kavisli olduğu söylentiler arasında.

Daha önceki söylentilerde 5.8 inçlik tahminlerden küçük ancak en boy oranında değişiklikler de olabilir.

Bu haberlere göre yeni telefon setine Apple geç kalmış durumda. iPhone 7 modeller 2016 yılı Haziran ayında üretime girmişti. Önümüzde 2,5 ay var ve Samsung'un sıkı çalışması gerekiyor.

Diğer iPhone 8 özellikleri

Bu ekran haberlerinin üstüne iPhone 8'in kablosuz şarjı destekleyeceğini ve su geçirmez olmasını bekliyorlar.

Ancak kablosuz şarjlarda aşırı ısıma sebebiyle sıcak bakmadıklarını da belirtiyorlar. Son olarak, kaynaklardan biri, 2017'de en az bir iPhone modelinin yüz tanımayı sağlayan bir 3D algılayıcısına sahip olacağını da ekliyor.

iPhone 8 için daha sağlam kaynaklı haberlere daha çok var gibi gözüküyor.

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