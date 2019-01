Apple FaceTime Açığı: Yine Apple Skandalı

Dün gece sosyal medyaya düşen görüntüler oldukça vahim sonuçlar içeriyordu.

iPhone veya Mac sahibi iseniz Facetime aramalarına cevap vermeseniz dahi cevap vermiş gibi dinleme yapılabiliyor.

Detaylara inmeden belirtelim. Facetime neden çalışmıyor derseniz Apple, bütün Facetime sunucularını kapattı. Bu sorunu da bu hafta çözeceklerini duyurdular.

Bazı hesaplar halen Facetime araması yapabildiklerini belirtiyorlar. Sunucuların kapanması sorunu çözmeyeceği için Facetime özelliğini kapatmanızda fayda var.

Cihazınızda Ayarlara giriş yapın ve Facetime onayını iptal edin.

Facetime destekleyen herhangi bir cihaz içinde geçerli olan bu olay bir çok kullanıcıyı resmen şok etti. Hatta bazı yorumlara göre Apple cihaz kullanıcısı olan ve mail adresini bildiğiniz bir kişiyi arayarak ortam dinlemesi yapabiliyorsunuz ve kullanıcı durumu farkettiğinde kamera ile görüntüleme yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili görüntüler geldiğinde paylaşacağız.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) 28 Ocak 2019