Apple iOS 11.4’ün beta sürümünü yayınladı

Apple, iOS 11.4’ün öncü güncellemesini beta olarak yayınladı. Şirketin web sitesinden herkese açık olarak sunuldu.

Bir ürün veya uygulamayı yeni sürümde test etmek isteyen geliştiriciler için güvenlik açısından önerilen bu güncelleme standart kullanıcılar için elverişli değildir. Hatta hiç önerilmez, beta sürüm güncellemeler hataları bulmak için yayınlanır.

Normal kullanıcılar şu an için iOS 11.3 sürümünü kullanabilirler. Ayrıca bu güncellemeyi indirmek için ek yazılıma ihtiyacınız yoktur. Cihazınız destekliyorsa otomatik olarak güncelleme alabilirsiniz.

iOS 11.3 sürümünde bir çok yenilik gelmiş ve özellikle çok tartışılan telefon yavaşlatma uygulamasına müdahale hakkı tanınmıştı. İlgili haberimizi aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

iOS 11.3 Güncellemesi hakkında bilgiler.

Bu güncelleme ve özellik sadece aşağıdaki iPhone modelleri için geçerli olacak.

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus