Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max 12MP üçlü kamera ile geldi

Uzun bir yazı okumak istemiyorsanız özet geçelim. Yeni işlemci eskisine nazaran kağıt üzerinde daha güçlü. Hızlı şarj özelliği geldi. Ayrıca gece çekim modu olan telefoto lensli üçlü kamera modülü var. Tasarım olarak halen çentik ekran var. Tanıtım fotoğraflarında çentik gizlenmeye çalışılmış sanırım. Ve okumak istemezseniz diye Türkiye fiyatını da yazının sonuna sakladık.

Apple‘ın ilk Pro telefonu ile tanışın. Yeni ekran paneli, üçüncü kamera ve yeni mobil işlemci yeni mobil yonga seti ile tanıtıldı.

iPhone 11 Pro 5.8 inç ekrana sahip, Pro Max ise 6.5 inç panel üzerine kurulu. Her ikisi de Süper Retina XDR ekran kullanır. 1200 nit parlaklık ile zirve yaparken %15 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. HDR10’dan Dolby Vision’a kadar tüm görüntü kalitesi özelliklerini taşıyan bir OLED ekran.

Yeni seri 12MP sensörlü üçlü kamera seti kullanıyor. Ana kamera 26mm f / 1.8 lens, optik görüntü sabitleme (OIS) ve Dual Pixel AF’ye sahiptir. Telefoto lens 52mm (2x optik zoom), f / 2.0’da olduğundan daha parlaktır ve ana kamera gibi OIS ve Dual Pixel AF sunar.

Her üç kamera da 60kps’de genişletilmiş renk aralığına sahip 4K çekim yapıyor. Filmic uygulaması dört kameranın hepsiyle aynı anda (selfie kamerası dahil) çekim yapabilir, böylece aynı sahnenin farklı görüntülerini ve ayrıca kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Dengeli görüntüler alabilmek için fabrikada 3 kamerada kalibre edilerek satışa sunulacak.

Yeni iPhone’lar kutudan 18W’lık bir şarj adaptör ile birlikte geliyor. Sonunda hızlı şarj özelliği de gelmiş oluyor. iPhone 11 Pro, XS’den 4 saat daha uzun pil ömrü sunuyor.

iPhone’lar, 7nm’lik bir yapı üzerine kurulu, 8,5 milyar transistör olan Apple A13 Bionic yonga seti tarafından destekleniyor. Yongaseti A12’den daha hızlı ve daha verimli. 2 yüksek performanslı CPU çekirdeği% 20 daha hızlı,% 30 daha verimli (ayrıca 4 güç verimli çekirdek var). GPU,% 20 daha hızlı ve% 40 daha verimli bir 4 çekirdekli tasarıma sahip.

Baz depolama alanının 64 GB gibi düşük bir rakamda kalıyor. Filmic uygulamasını kullanacaksınız muhtemelen 256 GB veya 512 GB’lık telefonlara ihtiyacınız olacak. Filmic varsa neden 64GB’lık iPhone var, bu da merak konusu.

Neural Engine, 8 çekirdeğe (% 20 daha hızlı,% 15 daha verimli) sahiptir ve görüntü işleme özelliklerinden sorumludur. Deep Fusion bir yazılım güncellemesi olarak piyasaya sürülecek – Apple’ın HDR + sürümü. Deklanşöre basmadan önce 4 fotoğraf, çekim yaparken 4 ve ardından 1 uzun pozlama yapılır. Sonra en iyi çekimleri yapar ve onları birleştirir. Ayrı bir Gece modu da var.

iPhone ailesine yeni bir renk katıldı. Gece Yarısı Yeşili yeni iPhone rengi. Space Grey, Silver ve yeni bir Gold. Arka kısım, tek bir camdan imal edilmiştir ve Apple, mat bir yüzey elde etmek için PVD kaplama kullanmıştır. Şasinin geri kalanı paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

iPhone 11 Pro modeli IP68 (30 dakika boyunca 4 metreye kadar) olarak derecelendirildi. pple aynı zamanda yeni bir koruyucu kılıf markası ortaya çıkardı.

Apple iPhone 11 Pro 999 dolardan başlayacak, iPhone 11 Pro Max ise 64GB versiyonları için 1.099 $. 13 Eylül’de ön sipariş vermeye hazır olacaklar ve 20 Eylül’de kargoya başlayacaklar.

Türkiye satışı ise her yıl olduğu gibi çok sonraları olacak. Yüksek hafızalı modellerde 17 18 bin liraya kadar fiyatların çıkması bekleniyor.