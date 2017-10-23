Apple iPhone 7 256GB Modelini Sessizce Satıştan Çekiyor

iPhone 7 256GB modelini satın almak istiyorsanız acele etmelisiniz.

ZDnet’in haberine göre Apple, yüksek depolama sunan iPhone 7 modelini yavaş yavaş satıştan çekiyor. iPhone X veya iPhone 8 almak istemiyorsanız hızlı olmalısınız.

Eski iPhone’lar her zaman değerlidir. Yeni bir iPhone modeli piyasaya sürülmek üzereyken iyi fiyatlarla bir önceki modeli satı alabilrisin. Apple’ın bu yaptığı tüketici hilesi gibi gözüküyor. Çünkü iPhone 7 256GB benzer donanıma sahip iPhone 8’den 100$ daha aşağıda satılıyor.

iPhone 7

Ülkemizde ise iPhone 7 256GB, Apple sitesinde satışta değil. Hepsiburada’da 3.929 TL iken Vatan Bilgisayar’da 4.299 TL. iPhone 8 256 GB ise şu an 4.999 TL.

Rapolar, iPhone 8 satışlarının önceki yıllara kıyasla zayıf olduğunu ve bu Apple için iyi bir haber olmadığını gösteriyor. Apple’ın iPhone 8’in ilk haftasonu satış verilerini vermediğini biliyoruz. Önceki modellerde bunu övğnç kaynağı olarka veriyordu. Bu durumda iPhone X’in satışları merka konusu oldu.

http://www.zdnet.com/article/apple-quietly-kills-off-256-gigabyte-iphone-7/