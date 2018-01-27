Apple iPhone SE 2 olarak da bilinen yeni bir iPhone SE üzerinde çalışıyor

Apple’ın iPhone takımı çok meşgul ve Mayıs ayında yeni bir telefon hazır durumda olabilir.

Digitimes’tan yeni bir rapora göre, Apple iPhone SE 2 olarak da bilinen yeni bir iPhone SE üzerinde çalışıyor. Bu cihaz, kablosuz şarj işlemine olanak tanıyacak bir arka cam yüzeye de sahip olabilir. Daha yeni bir tasarımla gelmesi beklenen cihazın fiyatını düşürmek için 3D algılama iptal edilecek.

Rapora göre Apple, 5.7 veya 5.8 inç ekrana ve 6.0 ila 6.1 inç ekrana sahip olmak üzere iki adet LCD tabanlı iPhone üzerinde çalışıyor. LCD’lerin haricinde OLED ekranlı 6inç ve 6.5 inç yeni iPhone modelleri de sevenlerini karşılayabilir. Yeni LCD ve OLED tabanlı cihazların herhangi biri kablosuz şarj ve 3D algılama ile birlikte gelecek.

Bir çok kaynağa göre iki LCD bir de OLED ekran 3 yeni iPhone gelecek.

Geçen yıl iPhone X’i akıllı telefonların geleceği olarak lanse eden Apple’ın bu sene zengin ürün gamı çıkarması Samsung’un yolundan mı gidiyor sorusunu ortaya çıkardı. Samsung bir çok telefon modeli üreterek herkese hitap eden global bir marka. iPhone ise 3. dünya ülkelerinde statü gösteren bir cihaz.

Bu sene oldukça renkli geçecek gibi gözüküyor.