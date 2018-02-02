Apple iPhone X Sayesinde Rakiplerine Fark Attı

Apple‘ın hisse senetleri ve satışları düşüş eğilimde olması, art arda gelen kötü haberlere rağmen şirket rekor kırdı.

18.4 Milyar dolar net şirket kârı

2017 yılının son çeyreğinde iPhone satışları düşüş göstermeye başladı. Buna rağmen iPhone X’in muazzam pahalı fiyatı şirketin rekor kırmasını sağladı. 18.4 milyar dolarlık bu rakam, herhangi bir şirketin şimdiye kadar yaptığı kardan daha fazla olduğu konuşuluyor.

Bu değişim ile beraber, Apple nakit para miktarını 285 milyar dolara yükseltmiş oldu. Apple’ın bu parayı gelecekte ne gibi yatırımlara kullanacak bilmiyoruz ama özellikleri fanları Apple’dan çok şey beklemeye devam ediyor. Şirketin dünya çapında 1.3 milyar tüketicisi bulunuyor.

Ortalama iPhone fiyatı, 2013 yılından bu yana 600 dolar civarında seyrederken 2018 yılında bu ortalama 800$’a çıktı.

Phonearena‘ya göre en güçlü rakip Samsung ise 2.24 milyar dolarda kaldı. Huawei 615 milyon dolarla 3. olurken LG -192 milyon dolar ile yılı kapattı.

Apple, yaklaşık 860 milyar dolarla dünyanın en büyük piyasa değerine sahip şirketi.