Apple iPhone XS Max : Kutu Açılımı

Yeni Apple iPhone cihazların sevkiyatı kullanıcılara teslim edildi. Ülkemizde henüz fiyatı belli olmayan cihazları ilk inceleyenlerden birisi Phonearena oldu.

Yeni serinin en büyük cihazı iPhone XS Max, 1099$ başlangıç fiyatına sahip.

Kutu içeriği

iPhone XS Max

Aydınlatma bağlantılı Earpods

Lighting USB kablosu

USB güç adaptörü

Apple çıkartmaları

En büyük iPhone modeline yeni bir kutu tasarlanmış. Diğer kutulardan elbette daha büyük. Kapak açılınca direk iPhone sizi karşılıyor. Geri kalan içerik ise tipik iPhone kutusundan çıkan şeyler. Cihaz haricinde eğlenceli pek bir şey yok.

Telefon elde sağlamlık hissini yaşatıyor. iPhone X'ten sonra biraz daha çalışılmış gibi.

Sitenin paylaştığı bilgiler şimdilik bu kadar. İnceleme hakkında detaylar geldikçe paylaşacağız.

iPhone XS Max kutu açılışı videosunu izlemek için bu bağlantıdan devam edebilirsiniz.

Yeni iPhone telefonlar hakkında sorularınız varsa bekliyoruz.