Apple iPhone XS Max Reset Atma

iPhone XS Max fabrika ayarlarına nasıl alınır? Apple iPhone XS Max ‘teki tüm veriler nasıl silinir? iPhone XS Max ekran kilidi unuttum. Apple iPhone Xs Max’de ekran kilidini nasıl atlayabilirim ? Apple iPhone Xs Max’deki varsayılan ayarları nasıl geri yükleyebilirim ?
Aşağıdaki rehberde tüm ana sıfırlama yöntemleri gösterilmektedir. Sonuç olarak Apple iPhone XS Max’iniz yeni olacak. Apple A12 Bionic çekirdeğiniz daha hızlı çalışacak.
iPhone XS Max Yöntemi (DFU)
1 – Thunderbolt kablosunu kullanarak iPhone cihazınızı dizüstü cihazınıza, bilgisayarınıza veya pc’nize bağlayın. Ardından iTunes programını açın.
2 – Şimdi sesi aç düğmesine bir kere tıklayın ve daha sonra ses kısma düğmesine bir kere tıklayın. Hemen ardından Apple logosu ekranda görünene kadar Apple iPhone XS Max güç düğmesine basılı tutun.
3 – PC’de verilen uyarıları kapatın ve iPhone geri yükle seçimi yapın.
4 – Şimdi, iTunes’dan geri yükle ve güncelleme seçeneğini uygulayın.
5 – Bundan sonra ileri ve kabul et seçimleri yapın.
6 – Bu işlem cihazdaki tüm verilerinizi silecektir. Buna tüm şifrelerde dahil.
7 – Hepsi bu kadar. Telefonunuz varsayılan fabrika ayarlarına artık döndü.
Resetleme hakkında sorularınız olursa yorumlar bekliyoruz.
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