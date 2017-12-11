Apple, Shazam’ı satın aldığını doğruladı

Bugün Shazam, Apple tarafından satın alındığını açıkladı. Anlaşma ilk kez TechCrunch tarafından geçtiğimiz hafta rapor edildi.

Recode’e göre tam 400 milyon dolara satış gerçekleşti.

Shazam, kullanıcıların şarkıları, filmleri, TV şovlarını ve reklamları kısa sesli kliplerden isimlerinin tespit etmelerini sağlayan bir uygulama.

Apple ne dedi?

Apple sözcüsü, The Verge’ye “Shazam’ın ve yetenekli ekibinin Apple’a katılacağından çok memnunuz” dedi . “Apple Müzik ve Shazam, müzik keşfi için bir tutku paylaşmak ve kullanıcılarımıza mükemmel müzik deneyimleri sunmak için doğal bir uyum sağlamak için heyecan verici planlar içeriyor ve bugünkü anlaşmanın onaylanması üzerine Shazam ile birleşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Shazam ne dedi?

Shazam, The Verge’ye yaptığı açıklamada, “Shazam’ın Apple’ın bir parçası olmak için bir anlaşmaya varıldığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz” dedi. “Shazam, dünyanın en beğenilen uygulamalardan biridir ve yüz milyonlarca kullanıcı tarafından sevilmektedir. Shazam’ın yeniliklere devam etmemize olanak sağlanacağı için Apple’dan daha iyi bir yer hayal edemiyoruz” dedi.

Shazam’ın aslında satın alma bedeli 1 milyar doların üstündeydi. Fakat şirketin 2016 yılında 54 milyon dolar getir saplaması değerini düşürdü.

Düşük gelirlerine rağmen Apple’ın Shazam’ı almasında ki sebeplerden birisi Siri ile entegrasyonu olduğu düşünülüyor.

Anlaşma önümüzdeki haftalarda tamamlanacak.

Devamı: Apple confirms it has acquired Shazam