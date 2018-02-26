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Apple, sonunda Google servislerini kullanmayı kabul etti

The Nur 26 Şubat 2018 Apple, Haberler Yorum Yazın

Amerikalı şirket Apple, iCloud verilerini saklamak için Google Cloud Platform‘u (Google bulut depolama alanı) kullandı. Bu, CNBC tarafından iOS Güvenlik Kılavuzu’na referansla bildirildi.

Kanal notlarına göre, Apple periyodik olarak güvenlik raporlarını yayınladı. Daha önceki yayınlarda şirketin uzaktaki sistemler için Amazon Web Hizmetleri ve Microsoft Azure için bilgi depoladığını belirtti.

Azure’a Güle Güle

Bununla birlikte, Ocak ayındaki iOS Güvenlik Kılavuzu güncellenmiş sürümü, Apple’ın Google Cloud Platform’u kullanmaya başladığını ve listedeki Microsoft Azure’nin ortadan kalktığını önermektedir.

Şirket, ilk Google hizmetlerini kullanmaya başladığını basınla paylaşmadı. Ayrıca Apple ve Microsoft gazetecilerin taleplerine de cevap vermedi.

Daha önce, iOS’un en son sürümünün, herhangi bir Apple cihazının uzaktan bağlantısını kesmenizi sağlayan bir hata bulduğu bildirildi . IOS 11.3 test sürümünde bu hata düzeltildi.

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