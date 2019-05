Apple Telefonlar Hakkında Efsaneleri Açıklıyoruz

Mutlaka duymuşsunuzdur, cihazınızı prizden çekin fazla şarj olmasın. Böylece fazla şarj olmaz. Belki de arkaplandaki uygulamaları kapatın ve pil tasarrufu yapın. Ne de olsa akıllı telefonlar dünya üzerinde en çok kullanılan elektronik cihazlardan birisi. Onları korumak hakkında bir çok fikir var. Bunları göz önünde bulundurarak popüler Apple telefonlar hakkında yayılan efsaneleri açıklıyoruz.

Arkaplan uygulamalarını kapatmayı artık bırakın

Eğer bir iPhone veya iPad kullanıcısı iseniz arka planda çalışan uygulamaları, pencereleri sürekli temizlemeye çalıştığınızı hayal ediyorum. Konu hakkında Tim Cook’a da bir mail gönderildi ve cevap aşağıdaki gibi oldu.

No and No.

Hayır ve hayır.

Apple’ın başkanından gelen hayır cevabı bizim için yeterli. Fakat teknik açıdan konuşursak aktif pencerde çalışan bir Facebook uygulamasını kapatmanız sadece sizin görmemenizi engelliyor. Bu demek değildir ki arkaplanda çalışan uygulamalar pil tüketimi yapmıyor. Facebook’un arka planda çalışmasını istemiyorsanız Arkaplanda uygulamanın çalışmasını engellemeniz gerekiyor. Eğer bu engellemeyi yaparsanız artık Facebook bildirimi alamayacaksınız anlamına geliyor.

Telefonunuzun bir gecede şarj olmasına izin vermeyin!

Birçoğumuz aşırı ısınan ve patlayan telefon bataryaları hakkında hikayeler duyduk, ancak ciddi üretim hatalarını göz önünde tutmazsak telefonunuzu bir gecede şarj etmenizi engelleyecek hiç bir durum yoktur. Piller şarj olurken ısı yayarlar ve bu sebeple ısınırlar. Bu sebeple telefonunuzu şarj ederken kılıfından çıakrmak ve havadar bir yerde bırakmak sağlıklı olacaktır. Ayrıca akıllı telefon ve tablet gibi cihazların %100 şarja ulaşıldığında pilinizi şarj etmeyi durdurma gibi özellikleri vardır.

Fakat lityum iyon pillerin performansı yüksek olduğu kadar narindirler. %100 şarj pilin ömrünü daha fazla kısaltır. Çok fazla ısınmaya gelmezler. Gece boyu şarj olacak hızlı değil yavaş şarj seçenekleri kullanın. Şarj yüzdenizi %30 ile %80 arasında tutun.

Bu maddelerin hiç birisi katiyetle yapmanız gereken şeyler değildir. Zaten akıllı telefonunuz ile çok fazla zaman geçiriyorsunzu ve aktif bir günde sürekli şarj problemi yaşamanız olası. Bu yüzden şarj konusunda akışına bırakın.

Yalnızca Apple Sertifikalı Orijinal Şarj Cihazlarını Kullanın!

Şarj konusunda orijinal Apple ürünleri hakkında konuşalım. Bir çoğunuzun sevmeyeceği bir konuşma olacak. Fakat kendi iyiliğiniz için önemli.

Bu durum oldukça basit. iPhone için üretilmiş bir şarj cihazı kullanın. Daha ucuza alacağınız bir şarj aleti sizi kısa vadede kara geçireiblir fakat cihazın pil kondisyonunu etkileyebilir. Acil durumlar her zaman olur, farklı noktalarda şarj kullanabilirsiniz ama elinizden geldiği kadar orijinal şarj aletleri kullanın.

MFi, Apple’ın “Made for iDevice” sertifikasyon programıdır ve 2005 yılında başlatıldı. Kalitesiz bir şarj cihazıyla, kişisel güvenliğiniz için işler oldukça hızlı bir şekilde tehlikeli olabilir. İngiltere merkezli, kar amacı gütmeyen bir tüketici elektroniği güvenlik grubu, 50 MFi sertifikalı olmayan iPhone şarj cihazını test etti ve 50’den 49’unun “ölümcül elektrik şoku verme ya da yangına neden olma potansiyeline sahip olduğunu” buldu.

Apple’ın cılız 5 watt şarj cihazından memnun değilseniz, 12W USB güç adaptörünü kullanabilirsiniz. Ancak daha yeni iPhone’lar, bir USB-C Güç Dağıtım adaptörü ve bir USB-C- Lightning kablosu ile 18W’a kadar daha hızlı şarjı destekler.

İPhone’unuzun Bile Antivirüs Yazılımına İhtiyacı Var!

Teknik olarak konuşursak – evet – iPhone’unuz virüs kapabilir. Ama bu oldukça zor. Bunun iki yolu var.

1 – Kötü amaçlı yazılım bulaşmış bir uygulama Apple’ın güvenlik önlemlerini alır ve resmi App Store’a yüklenir.

2 – Resmi olmayan bir uygulama mağazasından, kasıtlı olarak güvenli olmayan uygulamaları indiren bir güvenliği bozulmuş cihaz kullanıyorsunuz.(Jailbrake)

Bazı önlemler:

1. Sinir bozucu pop-up’ları kapatmak için web sayfasını Safari’de kapatmayı veya Ayarlar> Safari> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle’ye gidip Safari’i yeniden açmayı deneyin.

2. Özellikle giriş bilgileri gibi hassas bilgilere ihtiyaç duymakla ilgili metinlerden veya e-postalardaki bağlantıları yanıtlamayın veya tıklamayın. Kullandığınız bir şirketten bir uyarı alırsanız, doğrudan web sitelerine gidin veya sorunu doğrulamak ve çözmek için onları arayın.

3. Cihazınızın yazılımını ve uygulamalarını daima güncelleyin! Hata düzeltmeleri ve yamalar, cihazınızın güvenliği için çok önemlidir. Bahane yok!

Apple, sizi Güncellemek / Yükseltmek için Zorlamak İçin Telefonunuzu Yavaşlatıyor!

Apple’ın göreceli olarak yakın zamanda ortaya çıkan, eski telefonları yavaşlattığını kabul etmesi gerçekten büyük bombaydı.

Apple’ın yaşlanma sürecini biraz daha kademeli ve istikrarlı hale getirmeye çalıştığı yönündeki açıklaması da mantıklı görünüyor. Artık bu tür yavaşlatmaları en azından daha hafif uygulayacağını düşünüyoruz.