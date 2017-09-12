Apple Watch 3 Sim Kart Desteği İle Geldi

Apple lansmanı başladı ve merakla beklenen iPhone 8 tanıtımı öncesinde Apple Watch 3'ü tanıtmaya başladı.

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Apple Watch 3 uzun zamandır beklenen sim kart desteğini sağlıyor.

Böylelikle telefona bağlı kalmadan sadece saat ile telefon görüşmeleri sağlanabilecek. Tanıtım sırasında arama özelliği de karşılıklı saatler arasında görüşme ile gösterildi. Saat üzerinde nano sim kullanılmamış. Telefon özelliği getirilebilmesi için anten, ek devreler ve sim kart girişinin telefonunun ebatını korumada zorluk çıkarttığını belirtiyorlar. Bu sebeple nano sim yerine daha ufak entegre sim kullanılmış. Bu sim kartın nasıl kullanılacağı henüz belli değil.

15 Eylül'de siparişi başlayacak olan ürünün satışı ise Ekim ayını bulacak.

Apple Watch 3 Özellikleri

Arsenic cam

Yeni işlemci

Suya dayanıklı

18 saate kadar 3G / LTE 4G / Bluettoh / Wifi

399$ ve hücresel olmayanı ise 349$

Başlangıç fiyatı ise 249$