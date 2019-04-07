Apple Watch bir adamın hayatını kurtardı

Apple subreddit'te yayınlanan bir kullanıcı Apple Watch'un hayatını nasıl kurtardığıyla ilgili ilginç bir hikaye yayınladı.

Hikayedeki beyaz ise aşağıdaki gibi;

Apple Watch'um nabzımın çok garip olduğunu söylediğinde, yatakta yatıyordum. Televizyon izliyor ve ev yapımı atıştırmalıkların tadını çıkarıyordum. Ve sonra saatim, nabzımın hızlı olduğunu söyledi (teşekkür ederim kalp atış hızı uyarıları)

Acil servis geldi (ER) ve benim durumumun kötü olduğunu söylediler. Vücudum şoka girdi ve sedye ile hastaneye gittim. Bunlar olmadan önce de çok iyi hissetiğini belirtiyor.

Kalp atış hızı uyarısı, kullanıcıyı ER çağırmadan önce dinlenme pozisyonunda anormal derecede yüksek bir kalp atış hızı konusunda uyardı. Uyandıktan sonra, doktor, Apple Watch'un "teşhisi" ile uyumlu olduğu ortaya çıkan bir EKG uyguladı - anormal derecede hızlı kalp atışı, kalbin tüm odaları normal olarak atıyordu. Daha sonra supraventriküler taşikardi teşhisi kondu.

Reddit'teki orijinal poster, saatin hayatını kurtardığını çünkü erken kalp atış hızı alarmı olmasaydı, kötü bir şekilde sona erebileceğini ve zaman içinde ER'yi arayamayacağını söyledi.

Kaynak: Reddit