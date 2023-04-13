Apple Watch ile neler yapılabilir?

Apple akıllı telefonları ile adından söz ettirmeye devam ederken saatleri ile de dikkat çekmeyi başardı. Apple tarafından üretilem saatler son olarak Apple Watch serisi 8 ve Watch Ultra modelleri ile kullanıcıların gözdesi oldu.

Akıllı telefonlarınız ile entegre bir şekilde kullanabileceğiniz akıllı saatlerinizde hangi uygulamalar olduğunu biliyor musunuz?

Apple Watch, kutudan çıkar çıkmaz güçlü yerel uygulamalardan oluşan eksiksiz bir araç seti olarak karşımıza çıkıyor. Apple, tam özellikli sağlık ve egzersiz platformlarının yanı sıra Döngü İzleme, Uyku ve Farkındalık uygulamaları gibi daha ayrıntılı sağlık desteği için ara uygulamalar sunuyor. Kullanıcılar ayrıca Takvim ve Mail’den Apple Pay ve Apple Music’e kadar her şey dahil olmak üzere her şeyi içeren uygulamaları bulabiliyor. Apple Watch’ı bir telefon ve ya tablet gibi düşünebilirsiniz. Nerdeyse bunların küçülmüş hali ve rahat taşıyabileceğiniz aksesuar. Apple Watch ile müziklerinizi kontrol edebilirsiniz, egzersiz takibi yapabilirsiniz, kandaki oksijeninizi ölçebilir kalp ritminizi takip edebilir EKG çekebilirsiniz. Ellerinizi yıkamayı hatırlayabilirsiniz, uykunuzu takip edebilir siri’den yardım alabilirsiniz. İphonenizi bulabilirsiniz.

Apple Watch Uygulamalarını sıralayacak olursak;

Calm, Pillow ,Spotify, Lifesum, Todoist, PCalc Lite, 1Password, Shazam, Sleep Cycle, WaterMinder, Google Maps, YouTube Music, Dark Sky, iTranslate Converse, Strava

Strava uygulamasına ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Çünkü bu uygulama dünyanın en büyük sosyal platformuna bağlanabildiği için sporcular tarafından çok tercih ediliyor. Strava , kullanıcıları antrenmanları ve antrenman rotalarını kaydetmeye, arkadaşlara karşı yarışmaya ve küresel bir toplulukla bağlantı kurmayı sağlıyor.