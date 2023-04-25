Apple Watch’ın renk doygunluğu nasıl değiştirilir?

Apple Watch giydirilmiş akıllı saatlerdir ve birçok kişi için stilini belirler. Daha çok kadınlar tarafından tercih edildiğini düşünülsede erkekler tarafından da tercih ediliyor. Çünkü Apple Watch sizin tarzınıza göre değiştirilebilir olması ile ilgi görüyor. Tarzını göre renkli silikon, hasır kordon gibi modeller seçebilir, saatin yüzü çeşitlenebilir veya kadrajıyla oynanabilir. En çok popüler olan akıllı saatler ile günlük hayatınızı kolaylaştırabildiği gibi görüntüsüyle de dikkat çekebilirsiniz.

Akıllı saatiniz ile istediğiniz renklere kavuşabilirsiniz ancak doygunluğunu ayarlamak için yapmanız gereken iki yöntem var.

iPhone’unuzda öncelikle Watch uygulamasını indirin. Uygulamayı indirdikten orta alt kısımda bulunan Yüzler Galerisini açın. Sonra saat modellerini göreceksiniz onlardan birini seçin. Seçiminizi yaptıktan sonra saatim sekmesi çıkacak. O sekmeden beğendiğiniz yüze tıklayın ve özelleştirme sekmesi karşınıza gelecek. Düzenle kısmına dokunduğunuz an renk bölümünde birçok renkleri göreceksiniz. Seçtiğiniz renge dokunmanız yeterli ve değiştirmek için kaydırıcıyı kullanacak açık veya koyu görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi İphone üzerinden yapabildiğiniz gibi telefonunuz yanınızda olmasa bile saatinizden de yapabilirsiniz.

İşte akıllı saatiniz üzerinden renk doygunluğunu özelleştirme yöntemi;

Öcelikle Apple Watch’u uyandırarak ekrana sertçe basın. Böylelikle farklı yüzleri seçme modu açılacak. Mod açıldıktan sonra düzenleye dokunun. Sağ tarafta renkli dairelerin listesini göreceksiniz. Bir renge dokunun ve ekranın sağında renklerin tonları çıkacak ve aşağı doğru kaydırdığınızda daha fazla renk seçeneğini göreceksiniz. Renginizi belirledikten sonra ekrana iki kere bastığınızda uygulamadan çıkmış olacaksınız.