Apple zam haberlerine doymadı: Türkiye ürünlerine %50’ye varan zamlar geldi

Apple bugün tanıtımını yaptığı yeni iPhone modelleri ile dünyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Ürün tanıtımı sonrasında açılan Apple eticaret sitesi yeni ürünlerini fiyatı belli olmadan sergilemeye başladı.

Geçen dakikalardan sonra ise eski ürünlerine zamlı fiyatları aktif etti. Bu sefer zamlar öyle bir geldi ki, özellikle Mac bilgisayar almayı düşünenler bir kaç kere daha düşünmeye başlayacak.

Mac fiyatları fırladı

iMac Pro Fiyatı: Giriş seviyesi bir cihaz 43.199 TL olurken en yüksek modeli ise 118.248 TL fiyata ulaştı.

iMac'lerin en ucuzu 21.5 inçlik olanı 9.399 TL olurken 27 inçlik en yüksek model 46.398 TL fiyata ulaştı.

MacBook

Yeni MacBook Pro en uygunu 7699 TL gibi bir fiyattan 11.249 TL gibi fahiş bir rakama ulaştı. En yüksek seviye 15 inç olan model ise 56.799 TL'ye ulaştı.

MacBook Air modeli ise en ucuz 7.999 TL, en yüksek model fiyatı ise 12.949 TL oldu.

MacBook modellerinde ise en ucuz fiyat 11.149 TL olurken, en pahalı model 16.999 TL'ye ulaştı.

Zamlı iPad başlangıç fiyatları

iPad mini 4 3.399 TL

Yeni iPad 2.799 TL

iPad Pro uygun fiyatlı model 3699 TL'den 5.399 TL gibi bir fiyata ulaşırken en yüksek model ise 6349 TL'den 9.399 TL'ye ulaştı.

Eski iPhone modelleri

iPhone 7

2 yıl önceki iPhone model olan iPhone 7 4.7 inç ekranlı cihaz: 4199 TL'den 4.999 TL'ye, iPhone 7 Plus 5.5 inç ekranlı model ise 4999 TL'den 6.299 TL oldu. En pahalı iPhone 7 modeli ise 5699 TL'den 7.299 TL oldu.

iPhone 8

Geçen senenin modeli iPhone 8 4.7 inç ekranlı model 5199 TL'den 6.499 TL'ye zamlandı. En pahalı model iPhone 8 Plus 5.5 inç ekran ise 6999 TL'den 8.999 TL gibi bir rakama zamlandı.

iPhone Xs ve Xr serilerinin fiyatları ise henüz belli değil. Cihazların yurt dışı fiyatları ise 750 dolar ile 1100 dolar arasında.

Apple Saat

Önceki nesi Apple Watch 3 saatler ise 2.499 TL başlangıç fiyatın sahip.