Apple’dan Büyük Zam Geldi; iPhone X Fiyatı Zirvede

Apple Türkiye’de aldığı zam kararı iPhone fiyatlarını etkiledi. İşte Apple zammından sonraki telefon fiyatları.

Apple bir çok üründe Türkiye’de geçerli olmak üzere zam yaptı. iPhone serileri, Macbook Pro, Airpodlar ve Apple Watchlar zamlardan etkilenen ürünler.

Dolar kurunun yükselmesi ile gelen yeni zamlara göre iPhone fiyatları aşağıdaki gibi.

iPhone X 6000 TL’den 7500 TL

iPhone 8 5000 TL’den 5200 TL

iPhone 8 Plus 5000 TL’den 5900 TL

Macbook Pro 13. inç 6200 TL’den 7700 TL’ye

3. Nesil Apple Watch 2000 TL

Mac Mini ise 3000 TL

iPad Pro ise 3000 TL’den 3700 TL oldu