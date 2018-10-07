Araştırmacılar Hafızayı Güçlendiren Yazı Biçimi Geliştirdiler

Okul zamanında okuduğunuz bir şeyleri hatırlamakta zorlanıyor musunuz? Kitap okurken aynı paragrafı tekrar ettiğinizi?

Avustralyalı tasarımcılar, metnin hatırlanmasını kolaylaştırmak için RMIT üniversitesinde davranış bilimcileri ile iş birliğine gittiler. Bu sefer tam tersi bir çıkartıp, metni okumayı zorlaştıran bir yazı tipi (font) ortaya çıkardılar.

Bu yazının font hali ile yazılmış bir imajını aşağıda okuyabilirsiniz.

İronik bir biçimde fontun adını da Sans Forgetica olarak adlandırdılar. Font üzerindeki harfler okumayı zorlaştırmak için eksik parçalara sahip. Metni okurken beynimiz eksik parçaları birleştirirken fazladan efor sarfediyor. Bu işlemde bir saniyenin çok daha az altında bir sürede gerçekleşiyor.

Font üzerinde yapılan çalışmada ise klasik Arial fontu ile kıyaslama yapılmış. Arial fontu şu sitemizde bulunan yazı fontudur.

Sans Forgetica'yı okuyan katılımcıların, metnin yüzde 57'sini ve Arial'de okurken sadece yüzde 50'sini hatırladıkları görülmüştür. Yazı tipinin ümit verici istatistikleri olmasına rağmen, öğretim görevlisi ve Sans Forgetica ortak yaratıcısı Stephen Banham'a göre sınırlamaları vardır

Stephen Banham, "Tanrım hayır, bu font ile basılmış bir kitap okumak size sadece baş ağrısı verecektir" dedi.

Bu fontun günlük okumalarda değil fakat stresli öğrencilerin kullanmasına uygun olduğunu belirtiyorlar. Ücretsiz olan bu fontu buradan indirebilirsiniz.

http://sansforgetica.rmit/

Fonrtu indirdikten sonra bilgisayarınıza yükleyin. Daha sonra okumak istediğiniz yazıyı bir Word belgesine yapıştırın ve fontı Sans Forgetica olarak değiştirin.