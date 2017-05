Arçelik ve LG Ortalığı Ürün Gamına Ticari Klimaları da Ekledi

Arçelik A.Ş. ile LG Electronics Inc. Ortaklığında İkinci Dönem Başlıyor

Arçelik A.Ş.-LG Electronics Inc. ortaklık anlaşmasının 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmasının ardından, yeni dönemde Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Arçelik-LG) çatısı altında sadece ev tipi klimalar değil, ticari klima ürün gamının da bulunacağı açıklandı. Arçelik A.Ş., bugüne kadar Arçelik ve Beko markaları ile sürdürdüğü ticari klima faaliyetlerini, LG markalı satış ve dağıtım haklarını da bünyesine katarak genişletecek. LG markası ile dünyanın en yeni VRF sistemi Multi V 5 sistemlerini tanıtan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer: “Türkiye VRF pazarı yaklaşık 250 milyon dolar değerinde. Bu rakamın neredeyse tamamı ithal ürünlerden oluşuyor. Hedefimiz ticari klima pazarını da millileştirmek” dedi.

LG Electronics Inc. İklimlendirme Çözümleri Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı James Lee:

“LG Electronics olarak Türkiye’nin dinamik yapısı ve üstün potansiyeline büyük bir güven ve inancımız var. Arçelik ile 17 yıldır devam eden başarılı güç birliğimiz ise, Türkiye’ye verdiğimiz stratejik önemin bir göstergesi. Üstün teknolojiye sahip, inovatif iklimlendirme çözümümüz LG Multi V 5’in üretim ortaklığıyla da bu dev işbirliğini taçlandırıyoruz. Bu değerli yatırım, Türkiye’nin kaliteli üretim gücüne büyük bir katkı sağlayarak önemli bir ekonomik değer yaratacak” dedi.

Arçelik A.Ş. ve LG Electronics Inc., ticari klimalar alanında pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini birleştirerek yeni bir döneme adım atıyor. İki şirketin 1999 yılında başladıkları ortaklığın geçtiğimiz yıl 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldığı sözleşme kapsamında başlayan ikinci dönemde, ticari klima alanına yatırım yapılarak, Türkiye’de VRF klima üretimine başlanacak. Bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin kontrol edildiği klima sistemi olan VRF sistemleri alanında, bugüne kadar geliştirilmiş en ileri sistem olan Multi V 5’in tanıtıldığı toplantıya Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve LG Electronics Inc. İklimlendirme Çözümleri Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı James Lee katıldı.

Can Dinçer: “Hedefimiz ticari klima pazarını da millileştirmek”

Türkiye toplam klima pazarı büyüklüğünün 1 Milyar USD mertebesinde olduğunu belirten Can Dinçer, Türkiye VRF ticari klima pazarının ise yaklaşık 250 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti. Dinçer: “Bu rakamın neredeyse tamamı halen ithal ürünlerden oluşuyor. Hedefimiz ticari klima pazarını da millileştirmek. Bu kapsamda, Güney Koreli ortağımız ile değişen pazar ihtiyaçları ve trendler çerçevesinde Türkiye’de yeni bir teknoloji yatırımına imza atıyoruz” dedi. “VRF teknolojisini ve know-how’ını Türkiye’ye kazandırıyoruz. Tıpkı, Türkiye’de ilk pencere tipi klimayı, ilk split klimayı ve ilk Inverter teknolojisini ürettiğimiz gibi, VRF klima sistemlerini de yine ilk kez biz Türkiye’de üreteceğiz” diye konuşan Dinçer, pazarda artan talebi karşılamanın yanı sıra yurt dışındaki inşaat projelerine de ürün sağlayabileceklerini, hem ithalatı ikame edeceklerini, hem de ihracat yapacaklarını ve böylelikle Türkiye’ye kısa vadede ilave 200 milyon dolar gelir kazandırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Can Dinçer: “Ortaklığımızın yeni döneminde ticari klima ve yeni teknolojiler için yaklaşık 200 milyon TL yatırım planlıyoruz.”

LG ile üretim tarafında ticari klimalarla güçlenecek işbirliğinin, iki şirketin ticari klima pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini de birleştirmesiyle yeni bir yapıya bürüneceğini belirten Can Dinçer şöyle konuştu: “Bugüne kadar Arçelik ve Beko markaları ile yürüttüğümüz ticari klima faaliyetlerine ek olarak, LG markalı ticari klimaların satış ve dağıtım haklarını da münhasıran bünyemize katacağız.

LG markalı ürünler bundan böyle Arçelik mühendislik yetenekleri, kurumsal çözüm altyapısı ve güçlü satış sonrası hizmetleri ile tüketicilere ulaşacak. Ortaklığımızın yeni döneminde ticari klima ve yeni teknolojiler için yaklaşık 200 milyon TL yatırım planlıyoruz. Mevcut 185 modelimizi, yapacağımız yatırımlarla yeni eklenecek 65 adet platformla yaklaşık 260 modele çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece ev tipi split klima üretimi ile sınırlı kalmayıp, ticari klima üretimini artırarak çeşitlendirmeyi ve ülkemize yeni teknolojiler kazandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de üretim üssü olarak, ev tipi klima pazarında lideriz. Aynı başarıyı en kısa zamanda ticari klimada da göstereceğiz. Uluslararası alanda hedefimiz ise; girdiğimiz her pazarda ticari klima ürünlerimizle ilk 3 arasında yer almak.”

Can Dinçer: “Binaları yeni nesil, enerji verimli sistemler ile dönüştürerek yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz”

Tanıtımı yapılan Multi V5’in bugüne kadar geliştirilmiş en ileri VRF ticari klima ürünü olduğunu belirten Can Dinçer: “Endüstriye yeni standartlar getiren oldukça iddialı bir ürün. Devrim niteliğindeki pek çok teknolojiyi bünyesinde barındırıyor” dedi. Yatırımı yapılacak olan VRF ticari klima sistemlerinin enerji verimli özelliğiyle ön plana çıktığını söyleyen Can Dinçer, Türkiye’nin enerji ithalat faturasının yıllık 27 milyar dolar olduğunun altını çizdi. Bu rakamın yüzde 25’inin binaları ısıtmak ve soğutmak için kullanıldığını belirten Dinçer, sözlerine şöyle devam etti: “2016 yılında Türkiye’de binaları ısıtmak ve soğutmak için yaklaşık 6,5-7 milyar dolar harcandı. Yatırımını yapacağımız yeni nesil sistemler ile konvansiyonel sistemlere kıyasla binalarda yüzde 30 seviyesinde enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Türkiye'de bu dönüşümün yarısını dahi gerçekleştirebilirsek yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz. Bu da, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün 6 katı kadar güneş enerjisi santralinin üreteceği elektriğe eşdeğer tasarruf anlamına gelmektedir.”

James Lee: “LG Electronics olarak Türkiye’nin dinamik yapısı ve üstün potansiyeline büyük bir güven ve inancımız var.”

Türkiye gibi eşsiz fırsatlarla dolu bir pazarda oldukça büyük yatırımlar ve iş ortaklıklarıyla iddialarını sürdüreceklerini belirten LG Electronics Inc. İklimlendirme Çözümleri Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı James Lee şöyle konuştu: “Klima ve iklimlendirme çözümleri alanında Türkiye’nin önde gelen markalarından Arçelik ile 17 yıldır sürdürdüğümüz dev işbirliğini, 2023 yılına kadar uzatarak Güney Kore ve Türkiye arasındaki işbirliğini daha da sağlamlaştırdık. Üstün teknolojiye sahip inovatif iklimlendirme çözümümüz LG Multi V 5’in üretim ortaklığıyla da bu dev işbirliğini taçlandırıyoruz. Bu değerli yatırım, Türkiye’nin kaliteli üretim gücüne büyük bir katkı sağlayarak önemli bir ekonomik değer yaratacak. LG Electronics olarak iklimlendirme çözümleri alanında yerel ve küresel ortaklıklarla rekabet gücümüzü artırarak tüm kullanıcıların en inovatif çözümlerinden faydalanması için durmaksızın çalışıyoruz.”

LG MULTI V5 VRF hakkında:

Sektörde Bir Devrim Yaratacak

Arçelik’in LG markalı ürün satışları, dünyada VRF sistemleri alanında en yeni teknolojileri bünyesinde barındıran LG MULTI V 5 serisi ile başlayacak. LG MULTI V5 VRF sistemleri sektörde devrim niteliğindeki pek çok teknolojiyi getiriyor. Dual Sensing Control teknolojisi çok özel bir yenilik getiriyor. Havada bulunan nem miktarı hissedilen sıcaklık değerlerini değiştiren önemli bir etkendir. Dual Sensing Control iç-dış ortam havasında bulunan nem değerlerini yani hissedilen ve gizli ısı değerlerini hesaba katarak kapasite ihtiyacını tespit ediyor. Böylelikle Multi V5 çok daha hassas aralıklarda soğutma çevrimini kontrol ederek enerji verimliliğini en üst düzeye çıkartıyor. Bu sayede sezonsal enerji verimlilik değerleri 9,46 seviyesine ulaşmış durumda. Yeni yüksek verimli kompresör teknolojisi sayesinde sistemler 10-165 Hz aralığında çalışabiliyor. Böylelikle kısmi yüklere en verimli şekilde cevap verilirken, anlık yüksek kapasite ihtiyaçları da çok hızlı karşılanabiliyor. Yeni Multi V5 serisinde dış ünite kapasite aralığı tek gövdede 8-26 HP seçeneklerinde sunuluyor. Böylelikle bir dış ünite bloğunda 26HP kapasiteye ulaşılıyor. Yeni Multi V 5 serisinde dış ünite kombinasyonları ile toplam 96HP kapasiteye ulaşılabiliyor. Doğadan esinlenerek tasarlanan yüksek verimli fan tasarımı ile üst seviye verim ve sessizlik sağlanıyor. Ocean Black Fin teknolojisi ile korozyona karşı dayanıklılık arttırılmış böylelikle kapasite kayıplarının önüne geçilebiliyor.

Arçelik A.Ş. ve LG Electronics Inc.’den Geniş Ürün Gamı

Arçelik ve LG Electronics Inc., iklimlendirme alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirildiği ısıtma soğutma sistemleri yanında enerji verimliliğini arttırıcı yeni enerji yönetimi ve çözümleri ile ilgili de çalışmalar gerçekleştirecek. Arçelik A.Ş. tarafından piyasaya sunulacak LG markalı ürün grupları aşağıdaki ürünlerden oluşuyor.

Her türlü VRF sistem klima ürün ve çözümleri

Multi Inverter sistem klima ürün ve çözümleri

Santrifüj kompresörlü chiller su soğutma grupları

Vidalı kompresörlü chiller su soğutma grupları

Hava soğutmalı vidalı ve scroll kompresörlü chiller su soğutma grupları

Absorpsiyonlu chiller su soğutma grupları

