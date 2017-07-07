Arıkovanı’nda fonlanan yerli kodlama kiti Bulut Board hedefine ulaştı

Çocukları kodlama dünyasıyla tanıştıran Bulut Board üretime hazır

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Girişimcilerin ilk adresi haline gelen Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda desteğe açılan Bulut Board, çocuklar için geliştirilen bir kodlama ve elektronik eğitim kiti. Bulut Board, Arıkovanı‘nda 31 bin 155 TL toplayarak hedefini tamamladı. Ürünle, çocuklar kitin üzerinde bulunan ışık, sıcaklık, mikrofon, mesafe, grafik ekran, bluetooth gibi birçok uygulama modülünü kendi arasında etkileştirerek birbirinden eğlenceli uygulamalar ortaya çıkartabiliyor.

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yeni ve farklı projeler destek bulmaya devam ediyor. Toplanan desteklerle yaratıcı projelerin ürüne dönüştüğü platformun desteğe açılan son üyesi Bulut Board oldu. Çocuklar için kodlama kiti olarak geliştirilen Bulut Board, kitlesel fonlama platformu Arıkovanı‘nda 30 bin TL olarak belirlenen hedefini 31 bin 155 TL olarak tamamladı. Ekip hedefine erişmesinin ardından kodlama kitinin geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla üretim çalışmalarına başladı.

Çocukların teknolojiyle küçük yaşlarda tanışmaya başlamasından yola çıkarak hazırlanan Bulut Board kodlama ve elektronik eğitim kiti üzerinde çocukların tüm duyularını etkileyen ışık, sıcaklık, mikrofon, mesafe, grafik ekran, bluetooth gibi birçok uygulama modülünü dahili olarak bulunduruyor. Böylece çocuklar modülleri kendi arasında etkileştirerek, birbirinden eğlenceli uygulamalar yaratabiliyor.

6. sınıftan üniversiteye dileyen herkes kullanabiliyor

15,5cm x 11,5cm ölçülerinde olması dolayısıyla Bulut Board kiti çocukların dilediği yere kolayca taşıyabileceği bir ürün. Kodlama eğitimine 6. sınıftan itibaren başlanıyor ve bu çerçevede tasarlanan Bulut Board bu yaş gruplarından itibaren kullanılabiliyor. Çocuklar bir eğitmen eşliğinde veya evinde bilgisayarıyla kolaylıkla kodlama dünyasına giriş yapabiliyor. Bulut Board 6. sınıf yaş grubundan itibaren, lise, üniversite ya da daha ileri yaş grubunda olup kodlama dünyasına eğlenceli bir giriş yapmak isteyen herkesin kullanabileceği bir kit.

Bulut Board tanıtım videosu