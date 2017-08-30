Arttırılmış Gerçeklik Sağlayan AR Projesinde Google Çift Kameraya İhtiyaç Duymuyor

Google, Salı günü mevcut ve gelecekteki Android telefonlara zenginleştirilmiş bir gerçeklik kazandırmayı amaçlayan yeni bir yazılım geliştirme kiti olan ARCore'u açıkladı. Ayrıca bu ütünde çift kamera ve derinlik sensürne ihtiyaç olmadığını da belirtti. Peki Google Tango projhesine ne oldu?

Sponsorlu Bağlantılar...

Google, 2014 yılıdna Tango projesini açıkladığında donanım olarak çift kamera ve sensörü bulunan telefonlara ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Bu yazılma uygu telefons adece bir klaç tane olarak piyasada yer aldı. Sonrasında ise Apple, ARKit ile aynı projeyi geliştirmeye başladı. Yeni 7s ve iPhone 8 serilerinde çift kamera olacağı için yazılım bu telefonlara göre tasarlanmış olması muhtemel.

Google ARCore isimli yeni bir AR projesi geliştirdi. Hem de çift kameraya ihtiyaç duymayan telefonlarda çalışabilecek bir proje.

ARCore'u özel yapan nedir?

ARKit gibi, ARCore da derinliği algılamak için özel sensörler olmaksızın cihazlarda işlev görür ama bu nedenle mükemmel değil. Ancak yaygın olarak erişilebilir durumdadır. Şu anda Google Pixel ve Samsung Galaxy S8'de mevcut ancak Google, bu yıl sonuna kadar ARCore'u dünya çapında 100 milyondan fazla Android cihazda yayınlamayı taahhüt ediyor.

ARCore, Java / OpenGL, Unity ve Unreal Engine ile çalışan çok yönlü bir SDK'dır ve AR deneyimini geniş bir kitleye sunma amacına ulaşmak için üç şey üzerinde odaklanır:

Hareket izleme: Odadaki özellik noktalarını ve IMU sensör verilerini gözlemlemek için telefonun kamerasını kullanarak, ARCore telefonun hareket ettiği sırada hem konumunu hem de yönünü (pozunu) belirler. Sanal nesneler doğru yerleştirilmiş olarak kalır.

Çevresel anlayış: AR nesnelerinin bir zemine veya bir masaya yerleştirilmesi yaygın olarak kullanılacak. ARCore, hareket izlemesi için kullandığı aynı özellik noktalarını kullanarak yatay yüzeyleri algılayabilir.

Işık tahmini: ARCore ortamdaki ortam ışığını gözlemler ve geliştiricilerin, sanal nesneleri çevresine uyacak şekilde ışıklandırmalarını mümkün kılar ve görünümleri daha gerçekçi hale getirir.

ARCore projesi ile Google'ın Apple'i adım adım takip ettiği açıkça belli oluyor. Bakalım kullanıcılar hangi AR projesinden memnun kalacak.

ARCore tanıtım videosu