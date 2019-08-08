ASUS, AMD EPYC 7002 serisi işlemciler için sunucu ve sunucu anakartlarını duyurdu

RS500A-E10 raf tipi sunucular ve KRPA-U16 sunucu anakartları, veri merkezleri ve yüksek performanslı bilgi işlem için çığır açan performans sunuyor

· ASUS, AMD EPYC 7002 serisi işlemciler için RS500A-E10 serisi raf tipi sunucular ve KRPA-U16 sunucu anakartlarını piyasaya çıkardı

· ASUS RS500A-E10 raf tipi sunucu ve KRPA-U16 sunucu anakartında PCIe 4.0, DDR4 3200, OCP 2.0 Ara kartı ve 225 watt TDP gibi özellikler bulunuyor.

· RS500A-E10 serisinde, birden fazla bölgede fan hızlarını otomatik olarak ayarlayan ASUS’a özgü Thermal Radar 2.0 teknolojisi kullanılıyor.

Lider sunucu sistemleri, sunucu anakartları, iş istasyonları ve iş istasyonu anakartları sağlayıcısı ASUS, AMD® EPYC™ 7002 serisi işlemcilere yönelik RS500A-E10 serisi sunucu sistemlerini ve KRPA-U16 sunucu anakartlarını duyurdu. Dünyanın 7 nm veri merkezi tasarımına sahip ilk işlemcileri olan AMD EPYC 7002 serisi, PCI Express® 4.0 destekli x86 sunucu işlemcilerinden oluşuyor. Yeni seri, bir önceki 7001 modellerinden iki kata kadar daha yüksek performans ve dört kat daha fazla kayar nokta becerisine sahip. AMD’nin seçkin bir kanal ortağı olan ASUS, bu çığır açan çözümleri ASUS’a özgü Thermal Radar 2.0 teknolojisi, Performance Boost ayar teknolojisi ve sanallaştırma ile yazılım tanımlı depolamaya ilişkin iş yüklerinde kullanılan uygulamalara uygun tasarım özellikleriyle birlikte sunuyor. Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), veri merkezi ve kurumsal uygulamalar için mükemmel çözümler sağlanıyor.

AMD EPYC 7002 serisi işlemcilerle çığır açan performans

Yeni AMD EPYC 7002 serisi işlemciler, düşük gecikme süresi ve güç tüketimi sayesinde zorlu iş yüklerinde veri merkezlerinin daha hızlı tepki vermesini sağlıyor. Ayrıca kapsamlı ve tutarlı giriş çıkış, bellek ve güvenlik özellikleri sunuyor. 64 çekirdek ve 124 iş birimine, 8 kanal DDR4 3200 belleklere ve 128 adet PCIe® 4.0 veri yoluna destek veren AMD EPYC 7002 serisi işlemciler, genişletme seçenekleri ve lider performans ile hızlı ve sağlam altyapı dönüşümünü mümkün kılıyor. AMD EPYC 7002 serisi işlemciler ayrıca, güvenliği garanti altına almak için bellek ve sanallaştırma alanlarında gelişmiş şifreleme özelliklerine de sahip.

ASUS RS500A-E10 serisi sunucular

AMD EPYC 7002 işlemcilere sahip, raf tipi yeni ASUS sunucu serisi RS500A-E10-RS12U, RS500A-E10-RS4 ve RS500A-E10-PS4 modellerinden oluşuyor. Sunucuların hepsinde çeşitli iş yüklerine ve uygulamalara uygun ağ genişletme seçenekleri, benzersiz güç kaynakları ve depolama özellikleri bulunuyor. Veri merkezleri ve HPC uygulamalarına yönelik olan RS500-E10 serisi sunucular 225 watt TDP’ye sahip. Depolama, grafik ve ağ genişletme seçenekleri için de iki adet PCIe 4.0 x16 ve x8 veri yoluna yer veriliyor. RS500A-E10 serisi sunucular daha hızlı veri aktarımı için gereken yüksek bant genişliğini karşılamak amacıyla, daha fazla düğüme ve kümeye bağlanmayı sağlayan bir OCP 2.0 Ara kartı üzerinden 100 Gbps veya daha yüksek ağ hızlarına destek veriyor. RS500A-E10-RS12U modeli 1U kasa içinde 12 adet NVMe™ çözümüne yer verebiliyor. Böylece 32 Gbps IOPS (saniye başına giriş çıkış işlemi) ve SATA ile SAS sürücülere kıyasla daha düşük gecikme süresi elde ediliyor.

ASUS KRPA-U16 sunucu anakartı

KRPA-U16, AMD EPYC 7002 serisi işlemcilere yönelik ilk ASUS sunucu anakartı. 16 DIMM 8 kanal DDR4 3200 belleklere, 16 adet SATA ve SAS sürücüye ve çift Ethernet LAN bağlantısına destek veren anakart; depolama, ağ ve grafik için genişleme seçenekleri sunuyor. PCIe 3.0’a kıyasla iki kat daha yüksek bant genişliği sunan iki adet PCIe 4.0 veri yoluna sahip üründeki PCIe 4.0 x24 yuvası, daha fazla genişletme seçeneği için bir ASUS kelebek kartıyla x16 ve x8 bant genişliğine ayrılabiliyor. KRPA-U16 ayrıca dahili OCuLink yuvaları ve bir ASUS yükseltme kartıyla 12 adede kadar NVMe SSD’ye destek verebiliyor, düşük gecikme süresiyle düşük güç tüketimi yaparak performans sunabiliyor. HPC için 100G veya daha yüksek ağ hızlarına destek vermek için tercihe bağlı bir OCP 2.0 Ara kartı da bulunuyor.

ASUS RS720A-E9 ve RS700A-E9 serisi sunucular

ASUS, RS500A-E10 tek soketli 1U sunuculara ek olarak, AMD EPYC 7002 serisi işlemcilere, benzersiz depolama ve genişletme seçeneklerine sahip çift soketli 2U ve 1U raf tipi sunucularını da duyurdu. Çok yönlü bir 2U sunucu olan RS720A-E9-RS24-E, 32 adet DIMM, 24 adet SATA ve SAS depolama yuvaları, iki adet M.2 ve 9 adede kadar PCIe 3.0 veri yoluyla birçok farklı kurumsal sunucu uygulamalarına destek veriyor. RS700A-E9 serisi sunucular 1U kasada güçlü performan sunuyor. Her ürün NVMe, SATA ve SAS depolama yuvalarının bir kombinasyonuyla, 4 adet PCIe 3.0 veri yoluna ve 32 DIMM’e destek veriyor.

ASUS Thermal Radar 2.0 teknolojisi

Güç verimliliği, sunucu tasarımında temel bir rol oynuyor. 23 yıldan fazla sunucu tasarımı deneyimine sahip ASUS, pazar lideri anakart tasarımı ve gerçek kullanım performansı ile güvenilirlik için en iyi bileşenleriyle dünyanın en iyi anakart markası olarak biliniyor. Pazar lideri termal kontrol teknolojisi ASUS Thermal Radar 2.0, AMD EPYC 7002 serisi işlemcilere sahip RS500A-E10 serisi sunucuların tümünde bulunuyor.

Birden fazla fan bölgesine sahip tasarımlarından ve akıllı tespit teknolojilerinden yararlanan ASUS Thermal Radar 2.0, farklı bölgelerde farklı fan hızları kullanarak fan kullanımını otomatik olarak azaltıp verimliliği artırıyor. Manuel ayarlar için gereken süreyi azaltan bu teknoloji sistemin güvenilirliğini ve termal verimi artırıyor. Thermal Radar 2.0 teknolojisine sahip sunucularda CPU, GPU, DIMM, sabit sürücü ve diğer bölgelerde sıcaklık bilgisi toplayan sensörler bulunuyor. Bunlardan elde edilen verilere göre fan hızı otomatik olarak ayarlanıyor ve güç tüketimini azaltılıyor.

ASUS Thermal Radar 2.0 teknolojisi ayrıca dahili bir ASMB9-iKVM modülüyle takip ve ayarlar için bant dışı yönetim özelliklerini destekliyor.

Performance Boost ayar teknolojisi

ASUS sunucular özel Performance Boost teknolojisi sayesinde en yüksek sunucu performansına ve esnekliğe ulaşabiliyor. Sunucuyu iş yüküne göre ayarlayan bu teknoloji sunucu ortamı üzerinde daha geniş kontrol sağlıyor. İşlemci frekansını ve güç artışını en yüksek seviyeye getiren bu teknoloji bu yolla iş yükü çıkışını da artırıyor. Finansal hizmetler veya veri merkezi operasyonları gibi zamanın önemli olduğu uygulamalar için ideal bir çözüm sunuyor. Müşteriler BIOS’ta belirli iş yükleri için önceden ayarlanmış sunucu profillerini kullanarak genel performansı artırabiliyor ve sunucu yapılandırma süresini kısaltabiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KRPA-U16

RS500A-E10-RS12U

İşlemci

1 x Soket LGA 4094

AMD EPYCTM 7002 serisi işlemciler

AMD EPYCTM 7002 serisi işlemciler

TDP 225W

Bellek

16 x DIMM, DDR4 3200MHz, 8 kanal, RDIMM/LRDIMM/LRDIMM 3DS

16 x DIMM, DDR4 3200MHz, 8 kanal, RDIMM/LRDIMM/LRDIMM 3DS

Depolama

Toplam SATA girişi: 16

– 4 x SATA girişi (4 x SATA bağlantısıyla)

– 12 x SAS girişi (Mini-SAS bağlantısıyla)

Toplam NVMe™ girişi: 12

– 6 x dahili OCuLink girişi (Gen 3 x4 bağlantısı)

– 6 x OCuLink girişi (ASUS yükseltici kartıyla)

Toplam SATA girişi:

– 12 x 2.5” çalışırken değiştirilebilir NVMe/SATA/SAS depolama yuvası

(SAS, ASUS PIKE kartlarıyla uyumludur)

M.2

1 x M.2, 22110’e kadar

1 x M.2, 22110’e kadar

LAN

2 x GbE girişi

1 x Yönetim girişi

2 x GbE girişi

1 x Yönetim girişi

Tercihe bağlı OCP adaptörü

– 4 veya 2 x 1G girişi

– 2 x 10G girişi

– 2 x 25G girişi veya daha yülsel bant genişliği

Genişleme Yuvaları

Toplam yuva: 5+1

– PCIe® 4.0 x24 (x16 bağlantı), HL

– PCIe® 4.0 x8 (x8 bağlantı), HL

– PCIe® 3.0 x8 (x8 bağlantı), HL

– PCIe® 3.0 x16 (x16 bağlantı), FL

– PCIe® 3.0 x16 (x16 bağlantı), FL

– PCIe® 4.0 x16 (x16 bağlantı), OCP 2.0 Ara kartı için

Toplam yuva: 2+1

– PCIe® 4.0 x16 (x16 bağlantı), LF

– PCIe® 4.0 x16 (x16 bağlantı), OCP 2.0 Ara kartı için

Dahili giriş

çıkışlar

2 x ön panel USB 3.0 başlığı

1 x USB 3.0 (Type-A dikey)

1 x TPM

1 x COM

1 x ön panel VGA başlığı

Ön:

2 x USB 3.0

1 x VGA

1 x COM

Arka:

2 x USB 3.0

Güç Kaynağı

Yok

1+1 Yedekli 650W

IPMI Desteği

BMC (ASMB9-iKVM)

BMC (ASMB9-iKVM)

Boyutlar

EEB 12 x 13″, (305 x 330 mm)

615 x 444 x 44 mm (1U)

TEKNİK ÖZELLİKLER[2]

RS500A-E10-RS4

RS500A-E10-PS4

İşlemci

AMD EPYCTM 7002 serisi işlemciler

TDP 225W

AMD EPYCTM 7002 serisi işlemciler

TDP 225W

Bellek

16 x DIMM, DDR4 3200MHz, 8 kanal, RDIMM/LRDIMM/LRDIMM 3DS

16 x DIMM, DDR4 3200MHz, 8 kanal, RDIMM/LRDIMM/LRDIMM 3DS

Depolama

Toplam 4 SATA girişi:

– 4 x 2.5” çalışırken değiştirilebilir SATA ve SAS depolama yuvası

(SAS, ASUS PIKE kartlarıyla uyumludur)

Toplam 4 SATA girişi:

– 4 x 2.5” çalışırken değiştirilebilir SATA ve SAS depolama yuvası

(SAS, ASUS PIKE kartlarıyla uyumludur)

M.2

1 x M.2, 22110’e kadar

1 x M.2, 22110’e kadar

LAN

2 x GbE girişi

1 x Yönetim girişi

Tercihe bağlı OCP adaptörü

– 4 veya 2 x 1G girişi

– 2 x 10G girişi

– 2 x 25G girişi veya daha yülsel bant genişliği

2 x GbE girişi

1 x Yönetim girişi

Tercihe bağlı OCP adaptörü

– 4 veya 2 x 1G girişi

– 2 x 10G girişi

– 2 x 25G girişi veya daha yülsel bant genişliği

Genişleme Yuvaları

Toplam yuva: 2+1

– PCIe® 4.0 x16 (x16 bağlantı), FH, HL

– PCIe® 4.0 x8 (x8 bağlantı), FH, HL

– PCIe® 4.0 x16 (x16 bağlantı), OCP 2.0 Ara kartı için

Toplam yuva: 2+1

– PCIe® 4.0 x16 (x16 bağlantı), FH, HL

– PCIe® 4.0 x8 (x8 bağlantı), FH, HL

– PCIe® 4.0 x16 (x16 bağlantı), OCP 2.0 Ara kartı için

Dahili giriş

çıkışlar

Ön:

2 x USB 3.0

1 x VGA

1 x COM

Arka:

2 x USB 3.0

Ön:

2 x USB 3.0

1 x VGA

1 x COM

Arka:

2 x USB 3.0

Güç Kaynağı

1+1 Yedekli 650 W

1 650 W

IPMI Desteği

BMC (ASMB9-iKVM)

BMC (ASMB9-iKVM)

Boyutlar

615 x 444 x 44 mm (1U)

615 x 444 x 44 mm (1U)