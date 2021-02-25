ASUS GeForce RTX 3060 12 GB serisi ekran kartları piyasaya çıktı

ROG Strix, TUF Gaming ve ASUS Dual modelleri NVIDIA® Ampere mimarisinin gücünü dinamik tasarımlarla sunuyor

ASUS, en yeni NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GPU’ya sahip ROG Strix, TUF Gaming ve ASUS Dual ekran kartlarının piyasaya çıktığını duyurdu. Daha önce yalnızca en üst seviye GPU’larla gelen NVIDIA Ampere mimarisini daha geniş bir kitleye ulaştıran yeni serideki her bir ekran kartı en son NVIDIA yonga setinin en iyi özelliklerini yeni nesil termal çözümler, gelişmiş PCB’ler ve sağlam güç tasarımlarıyla birlikte sunuyor.

NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GPU

Verimli ve yüksek performanslı mimarisi ve ikinci nesil NVIDIA RTX™ platformuyla GeForce® RTX 3060, donanım tabanlı inanılmaz ışın izleme özelliklerini, NVIDIA DLSS desteğini ve diğer teknolojileri 329 ABD dolarından başlayan fiyatlarda sunuyor.

RTX 30 serisindeki tüm GPU’lar gibi, RTX 3060 da en önde gelen üç GeForce oyun özelliği olan ― NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve NVIDIA Broadcast özelliklerine sahip. Bu özellikler performans hızlandırmanın yanı sıra görüntü kalitesini de artırıyor. Gerçek zamanlı ışın izleme ile birlikte GeForce oyun platformunun temelini oluşturan bu teknolojiler, nerede olursa olsun oyunlara ve oyunculara benzersiz performans ve özellikler sunuyor.

ROG Strix: Uçuşa geçin

ROG Strix GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartları baştan aşağı yepyeni güçlü bir termal tasarım ve dinamik NVIDIA Ampere mimarisiyle geliyor.

Metal hatlara sahip bir ön koruma, gelişmiş ASUS Eksen Teknolojili fan tasarımını meydana getiren üç adet fanı örtüyor. Daha küçük boyutlu fan yuvası daha uzun fan kanatları kullanabilmeyi sağlarken, tam boy bariyer halkaları statik basıncı artırarak havayı soğutma bloğundan geçirip GPU ısı dağıtıcısına iletiyor. Diğer fanların aksi yönde dönen merkezi fan türbülansı azaltıyor. Bu da hava akışının daha verimli olmasını sağlıyor. Fanlar ve ekran kartının üst kısmı adreslenebilir RGB ışıklarla aydınlatılıyor. Bu ışıklar Armoury Crate yazılımıyla ayarlanabiliyor.

Kartın 2,7 yuva yer kaplayan gövdesinin büyük bir bölümünü kapsayan soğutma bloğu, yüksek hava akımından yararlanacak şekilde tasarlandı. Isıyı grafik işlemciden alıp soğutma bloğuna aktarmayı sağlayan MaxContact teknolojisi, cilalanmış bir ısı dağıtıcısından yararlanarak akışkanlığı mikroskobik düzeyde geliştiriyor. Ekstra düz yüzey işlemciyle daha iyi temas ederek ısı aktarımını artırıyor.

İyileştirilen soğutma sisteminin yanı sıra kartta birinci sınıf kapasitörler, bobinler ve milisaniyeler içinde yüzlerce watt güç sağlayan güç aşamaları yer alıyor. Kartın bileşenleri PCB’ye ASUS’a özgü Auto-Extreme Teknolojisi kullanılarak lehimleniyor. Bu teknoloji, her kartın sıkı ROG güvenilirlik standartlarına uygun bir şekilde üretilmesini sağlıyor.

Kartlarda ayrıca PWM fanlarının CPU ve GPU sıcaklıklarına göre ayarlanmasını sağlayan FanConnect II başlıkları yer alıyor. Bu fanlar, zorlu 3D uygulamalar ve işlem yükleri için ekstra hava alışverişi elde ediyor. Kartının varsayılan fan hızlarını çabuk ve kolay bir şekilde değiştirebilmek isteyen kullanıcılar, yazılıma ihtiyaç duymadan dahili Dual BIOS özelliğiyle “performans” ve “sessizlik” modları arasında tercih yapabiliyor. Kullanımı kolay bir diğer özellik ise güç kaynağının voltajını takip eden yerleşik voltaj algılama devresi. Bu devre geçici voltaj düşüşlerini hızla tespit edebiliyor. Böyle bir durum yaşandığında, güç kaynağında bir sorun olduğunu gösteren kırmızı LED ışık yanıyor. Bu sayede, oyun sırasında problem olduğunda bunun kaynağı kolaylıkla bulunabiliyor.

Tasarımdaki yenilikler kartın arka kısmında da devam ediyor. Arka plakadaki geniş havalandırma açıklığı ve kısaltılmış PCB, sıcak havanın GPU’ya geri dönmeden kasa fanlarına doğru iletilmesini sağlayarak ısının daha verimli uzaklaştırılmasını mümkün kılıyor. Giriş çıkış yuvalarında kullanılan paslanmaz çelik, bağlantı noktalarını koruyor ve kartın daha sağlam monte edilmesini sağlıyor. Hepsinin üzerine, adreslenebilir RGB arka aydınlatmaya sahip bir ROG logosu da karta şıklık katıyor.

ROG Strix GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartı dinamik bir termal tasarıma sahip. NVIDIA Ampere mimarisinin performansı da eklendiğinde, ROG Strix oyunculara rekabetçi yapımlarda inanılmaz kare hızları ve AAA oyunlarda yüksek çözünürlükle akıcı oyun deneyimleri sunuyor.

TUF Gaming: TUF sağlamlığı

TUF Gaming GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartları son derece sağlam güç ve soğutma sistemleriyle geliyor. Tamamen metalden üretilen ön kapakta dayanıklı çift rulmanlı yapıya sahip Eksen Teknolojili güçlü fanlar bulunuyor. Fan dönüşü türbülansı azaltman için optimize edilirken, durma modu ise düşük sıcaklıklarda üç fanı da tamamen kapatıyor. TUF Gaming serisinin karakteristik özelliklerini taşıyan bu ekran kartında kullanılacak bileşenler dayanıklılık ve performansa göre seçildi. Birinci sınıf bobinler ve MOSFET’lere ek olarak askeri sınıf standartları karşılayan kapasitörler sayesinde TUF Gaming modelleri rakiplerinin önüne geçiyor. Auto-Extreme Teknolojisinden yararlanılan üretim süreci, bileşenlerin üst düzey hassasiyetle yerleştirilmesini sağlıyor. Her kart, gerektiğinde kusursuz performans sunduğundan emin olmak için 144 saatlik kapsamlı onay testlerinden geçiyor.

Arka kısmın büyük bölümünü kaplayan metal plakada ısının yükselmesini önleyen geniş bir havalandırma açıklığı da bulunuyor. GPU’nun altındaki yuva ise işlemci ile ısı dağıtıcı arasında sürekli bir basınç uyguluyor. Kartın paslanmaz çelikten üretilen giriş çıkış yuvası ise bağlantı noktalarını koruyor ve kartın yerine daha sağlam oturmasını sağlıyor. Kullanışlı bir konuma yerleştirilen Dual BIOS anahtarı, yazılım kullanmadan kartın varsayılan performans profilini değiştirme imkanı veriyor.

ASUS Dual: 2 kat fan, 2 kat eğlence

ASUS Dual GeForce RTX 3060 12 GB, dinamik termal performans ve geniş uyumluluk arasında mükemmel bir denge kurarak küçük boyutlu sistem kuracakların ilk tercihi oluyor.

Şık ön korumanın altında, geniş soğutma bloğundan geçen hava akımını maksimum düzeye taşımak için tasarlanan iki adet Eksen Teknolojili fan bulunuyor. Kartta kullanılan 0 dB teknolojisi ise sıcaklıklar düşük olduğunda fanları otomatik olarak durduruyor. 20 cm uzunluğunda olan ve 2 yuvaya sığan bir tasarıma sahip olan ASUS Dual ekran kartı, sunduğu mükemmel termal performans ile küçük boyutlu sistemlere uygun.

Auto-Extreme Teknolojisi sayesinde PCB’ye son derece hassas ve güvenilir bir şekilde lehimlenen bileşenler, alüminyum arka plaka ve paslanmaz çelik giriş çıkış yuvasının yapısal sağlamlığı ve dayanıklılığıyla da koruma altına alınıyor. ASUS Dual GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartı, küçük boyutlu sisteme sahip oyunculara AAA oyunlarda uzun süre geçirmelerini sağlayacak olağanüstü termal performansı sunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ROG Strix GeForce RTX 3060 OC edition

ROG Strix GeForce RTX 3060

· NVIDIA® GeForce RTX™ 3060

· GPU saat hızı: 1912Mhz

· 12 GB GDDR6 – 192 Bit

· PCIe® 4.0 Arayüzü

· 2 x Yerleşik HDMI 2.1

· 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

· NVIDIA® GeForce RTX™ 3060

· GPU saat hızı: 1807Mhz

· 12 GB GDDR6 – 192 Bit

· PCIe® 4.0 Arayüzü

· 2 x Yerleşik HDMI 2.1

· 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC edition

TUF Gaming GeForce RTX 3060

· NVIDIA® GeForce RTX™ 3060

· GPU saat hızı: 1882Mhz

· 12 GB GDDR6 – 192 Bit

· PCIe® 4.0 Arayüzü

· 2 x Yerleşik HDMI 2.1

· 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

· NVIDIA® GeForce RTX™ 3060

· GPU saat hızı: 1807Mhz

· 12 GB GDDR6 – 192 Bit

· PCIe® 4.0 Arayüzü

· 2 x Yerleşik HDMI 2.1

· 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

Dual GeForce RTX 3060 OC edition

Dual GeForce RTX 3060

· NVIDIA® GeForce RTX™ 3060

· GPU saat hızı: 1867Mhz

· 12 GB GDDR6 – 192 Bit

· PCIe® 4.0 Arayüzü

· 1 x Yerleşik HDMI 2.1

· 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

· NVIDIA® GeForce RTX™ 3060

· GPU saat hızı: 1807Mhz

· 12 GB GDDR6 – 192 Bit

· PCIe® 4.0 Arayüzü

· 1 x Yerleşik HDMI 2.1

· 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a