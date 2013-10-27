ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma Nasıl Yapılır
ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma Rehberi
Yapılan bu işlem cihazınızı brick yapabilir. Riskleri tamamen size aittir.
Nelere ihtiyacımız var?
Driver: http://tr.rghost.net/49371011?r=812
Flashtool: http://tr.rghost.net/49370899?r=939
Firmware: http://rapid.ufanet.ru/11135958 698.39mb (Alt kısımda mavi renkli butona basacaksınız)
ADIM 1: Driver'ı yükleyin. Sağlam iş yapmak için USBdeview programı kullanın ve driver'ı silin ve tekrardan manuel yüklemeyi deneyin. Uyumsuz uyarısı verse bile onaylayıp devam edin.
ADIM 2: Flashtool programını açın ve SCATTER LOADING butonuna tıklayarak firmeware/signed_bin klasörünün içinde bulunan MT6589_Android_scatter_emmc dosyasını seçin. Dosyayı seçinde tüm onay kutuları işaretleniyor.
Windows menüsünden Write memory komutunu veriyoruz ve bekliyoruz. Daha sorna aktif olan Write memory kısmına giriyoruz ve OPEN RAW tıklayarak signed_bin klasöründeki sro-default-lock-sign.img dosyasını seçiyoruz. Memory setting kısmında ise EMMC seçili olmasına dikkat edelim.
Bu işlemleri yaparken ASUS MEMO PAD HD 7 tabletimizin kapalı ve pc'ye bağlı olmamasına dikkat edelim. Write memory komutunu veriyoruz ve program beklemeye geçiyor. Şimdi tabletimizi bilgisayara bağlıyoruz ve hiç bir şeye basmadan bekliyoruz. Tablet hala kapalı olacak! USB sürücü düzgün yüklenmişse 1-2 saniyede Flashtool otomatik yükleme yapıyor ve büyük yeşil bir O harfi çıkıyor. Harfi gördüyseniz işlem tamamdır. Tableti mutlaka pc'den ayırıyoruz.
Download sekmesine geçip .Special format #1 komutunu veriyoruz. Tamam dediğimizde yine program beklemeye geçiyor. Bir önce olduğu gibi tableti bağlayıp yeşil O harfini görünce tableti çıakrtıyoruz.
Şimdi Asus hd 7 tabletimiz firmware yani rom yükleme için hazır.
Download agent menüsünden image klasörü içindeki DA_SWSEC_ME173X dosyasını seçiyoruz ve Download komutu verip tableti bağladığımızda firmware atılıyor ve yeşil O gözüktüğünde tabletimiz tekrar açılıyor.
XDA Forumdan çeviren bir arkadaştan çevrilmiştir.
Orijinal driver ve rom içi şağıdaki bağlantıları kullanın
Bu rehber ASUS Memo Pad HD 7 modle içindir. Farklı bir model için ihtiyacınız varsa yorum olarak yazınız, en kısa zamanda yayınlanacaktır.
merhabalar benim asus memopad me 172v için kodlara ihtiyacım var yükleyebilirmisiniz?
merhaba
asus tabletim (MeMO Pad) güncelleme yaparken 18 saattir güncellemeyi bitirmedi.
ekran güncelleme sürüyor yazısı var ne yapmam gerekiyor?
18 saat uzun bir süre, sistemi yeniden başlatmayı denemek zorunda kalacaksınız. yarıda kalan işlem cihazın işletim sistemini bozabilir, tekrar rom atmanız gerekebilir veya kaldığı yerden kurulumu bitirebilir.
1. adımda bahsedilen driver ismi nedir acba driverwiewi actım ancak bi cok aygıt ismi var
merhaba asus k017 memo pad tablet romunu nasıl yükleriz?
salam herkese. rom yazandan sonra padphonedali her sey silinir yoxsa oldugu kimi qalir?
Hersey silinir
bir deki admin,men driverleri nece yukleyim yukleye bilmirem o yasil O herfi gorunmur. dirver dosyasinin icinde setup yoxdur.nece ve hara yukleyim
Konu alıntıdır. Destek için Kaynak: (ingilizce) http://forum.xda-developers.com/sitesearch.php?q=asus%20memo%20pad%20hd%207
Merhaba asus memo pad var bende ve bi kaç duyum aldım telefon olarak kullanilabilirmis ama sanırım bi yazılım olmalıymış bilginiz varmi?normalde sim kart takıyorum şebeke filan geliyo sadece arma yapamıyorum ve alamiyorum
Sayın Admin ben 2. işlemi tamamlayamamaktayım. cihazı cihazı write memory kısmında emmc kadar getiriyorum. write memory deyip kapalı bir şekilde usb ile bağlıyorum fakat bilgisayar cihazı görüyor görünce de cihazda şarj oluyor simgesi cıkıyor ve sp flash tool ilerlemiyor. Cihazın driver ını kurdum. usb dewiev ile baktığımda cihaz kapalıyken taktığımda kurduğum driver aktif görünmüyor cihazı acınca yeşil görünüyor bu çıkmazdan kurtar beni 🙂
Konu yabancı forumdan alıntıydı. Cihaz bende olmadığı için bir şey diyemeyeceğim ama anlattığınıza göre sorun USB ile alakalı olabilir. Farklı USB portu veya kablo deneyin.
Farklı bir anlatım ya da destek bulursam eklerim.
Burada da bir şeyler anlatılmış bir de bunları kontrol edin.
http://forum.donanimhaber.com/m_91370974/tm.htm
asus memo pad7 tableti rootladıktan sonra güncelleme geldi ondan sonra tablet açılmadı açılırken eror yazıyor ne yapmalıyım açma tuşu ve ss tuşuyla açtığımda çıkan bütün seçenekleri deneim ancak olmadı eski haline dönmüyor eror yazıyor açılmıyor acil yardım
Tekrardan rom atın.
Tekrar rom atamıyorım pc usb tableti görmüyor
Görmediği içinde tekrar room atamıyorum
Yazıdaki maddeleri tekrar deneyin, usb kablosu değiştirin, usb girişini değiştirin, mümkünse başka bir bilgisayarda deneyin. Usb görmeden işlem yapılmaz.
bunun video anlatimini yapsanis daha iyi olur)tsk
k017 de memo pad hd 7 olarak geçiyor ancak işlemcisi yani donanımı ve dış tasarımı farklı.. aynı rom kullanılabilir mi ?? kullanılamazsa nereden temi
n edebiliriz ?
ELİMDEKI ASUS ME172V TABLETE UYGULAYABILIR MIYIM?
mrb bütün aşamaları tek tek sorunsuz yapıyorum ama en son aşama download işlemi hata veriyor yeşil o gelmiyor nasıl yardımcı olabilirsiniz
selam
yanlışlıkla nand erase yaptık cihaz uçtu yapacak bişe varmı
asus memopad 8 ME180A tabletim açılmıyor onun için nasıl rom atabilirim?
Peki brick olmuş tablet nasıl kurtarılır. bunun için yapılacak işlemmleri antatırmısınız?
Brik olan tabletim modeli: asus tf 300tg