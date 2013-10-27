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ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma Rehberi

PetaBayt 27 Ekim 2013 Yazılım Güncelleme 26 Yorum

ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma  Nasıl Yapılır

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wirete-memory-emmc

ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma Rehberi

Yapılan bu işlem cihazınızı brick yapabilir. Riskleri tamamen size aittir.

Nelere ihtiyacımız var?

Driver: http://tr.rghost.net/49371011?r=812

Flashtool: http://tr.rghost.net/49370899?r=939

Firmware: http://rapid.ufanet.ru/11135958 698.39mb (Alt kısımda mavi renkli butona basacaksınız)

ADIM 1: Driver'ı yükleyin. Sağlam iş yapmak için USBdeview programı kullanın ve driver'ı silin ve tekrardan manuel yüklemeyi deneyin. Uyumsuz uyarısı verse bile onaylayıp devam edin.

ADIM 2: Flashtool programını açın ve SCATTER LOADING butonuna tıklayarak firmeware/signed_bin klasörünün içinde bulunan MT6589_Android_scatter_emmc dosyasını seçin. Dosyayı seçinde tüm onay kutuları işaretleniyor.

Windows menüsünden Write memory komutunu veriyoruz ve bekliyoruz. Daha sorna aktif olan Write memory kısmına giriyoruz ve OPEN RAW tıklayarak signed_bin klasöründeki sro-default-lock-sign.img dosyasını seçiyoruz. Memory setting kısmında ise EMMC seçili olmasına dikkat edelim.

yesil-o

Bu işlemleri yaparken ASUS MEMO PAD HD 7 tabletimizin kapalı ve pc'ye bağlı olmamasına dikkat edelim. Write memory komutunu veriyoruz ve program beklemeye geçiyor. Şimdi tabletimizi bilgisayara bağlıyoruz ve hiç bir şeye basmadan bekliyoruz. Tablet hala kapalı olacak! USB sürücü düzgün yüklenmişse 1-2 saniyede Flashtool otomatik yükleme yapıyor ve büyük yeşil bir O harfi çıkıyor. Harfi gördüyseniz işlem tamamdır. Tableti mutlaka pc'den ayırıyoruz.

Download sekmesine geçip .Special format #1 komutunu veriyoruz. Tamam dediğimizde yine program beklemeye geçiyor. Bir önce olduğu gibi tableti bağlayıp yeşil O harfini görünce tableti çıakrtıyoruz.

Şimdi Asus hd 7 tabletimiz firmware yani rom yükleme için hazır.

Download agent menüsünden image klasörü içindeki DA_SWSEC_ME173X dosyasını seçiyoruz ve Download komutu verip tableti bağladığımızda firmware atılıyor ve yeşil O gözüktüğünde tabletimiz tekrar açılıyor.

XDA Forumdan çeviren bir arkadaştan çevrilmiştir.

 Orijinal driver ve rom içi şağıdaki bağlantıları kullanın

ASUS MeMO Pad HD Usb driver

Asus Memopad HD 7 Rom 4.2.2 

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26 Yorum

  1. admin
    29 Nisan 2014 at 21:23

    Bu rehber ASUS Memo Pad HD 7 modle içindir. Farklı bir model için ihtiyacınız varsa yorum olarak yazınız, en kısa zamanda yayınlanacaktır.

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  2. serkan
    21 Haziran 2014 at 21:24

    merhaba
    asus tabletim (MeMO Pad) güncelleme yaparken 18 saattir güncellemeyi bitirmedi.
    ekran güncelleme sürüyor yazısı var ne yapmam gerekiyor?

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    • admin
      21 Haziran 2014 at 21:30

      18 saat uzun bir süre, sistemi yeniden başlatmayı denemek zorunda kalacaksınız. yarıda kalan işlem cihazın işletim sistemini bozabilir, tekrar rom atmanız gerekebilir veya kaldığı yerden kurulumu bitirebilir.

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  3. ömer
    05 Temmuz 2014 at 17:41

    1. adımda bahsedilen driver ismi nedir acba driverwiewi actım ancak bi cok aygıt ismi var

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  4. can
    15 Ağustos 2014 at 08:46

    merhaba asus k017 memo pad tablet romunu nasıl yükleriz?

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  5. aydin
    11 Aralık 2014 at 00:13

    salam herkese. rom yazandan sonra padphonedali her sey silinir yoxsa oldugu kimi qalir?

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  6. aydin
    11 Aralık 2014 at 01:23

    bir deki admin,men driverleri nece yukleyim yukleye bilmirem o yasil O herfi gorunmur. dirver dosyasinin icinde setup yoxdur.nece ve hara yukleyim

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  7. kemal
    04 Ocak 2015 at 23:48

    Merhaba asus memo pad var bende ve bi kaç duyum aldım telefon olarak kullanilabilirmis ama sanırım bi yazılım olmalıymış bilginiz varmi?normalde sim kart takıyorum şebeke filan geliyo sadece arma yapamıyorum ve alamiyorum

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  8. Mert
    09 Eylül 2015 at 00:31

    Sayın Admin ben 2. işlemi tamamlayamamaktayım. cihazı cihazı write memory kısmında emmc kadar getiriyorum. write memory deyip kapalı bir şekilde usb ile bağlıyorum fakat bilgisayar cihazı görüyor görünce de cihazda şarj oluyor simgesi cıkıyor ve sp flash tool ilerlemiyor. Cihazın driver ını kurdum. usb dewiev ile baktığımda cihaz kapalıyken taktığımda kurduğum driver aktif görünmüyor cihazı acınca yeşil görünüyor bu çıkmazdan kurtar beni 🙂

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  9. emre
    07 Ekim 2015 at 00:36

    asus memo pad7 tableti rootladıktan sonra güncelleme geldi ondan sonra tablet açılmadı açılırken eror yazıyor ne yapmalıyım açma tuşu ve ss tuşuyla açtığımda çıkan bütün seçenekleri deneim ancak olmadı eski haline dönmüyor eror yazıyor açılmıyor acil yardım

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  10. Emre
    07 Ekim 2015 at 08:20

    Tekrar rom atamıyorım pc usb tableti görmüyor

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  11. Emre
    07 Ekim 2015 at 08:22

    Görmediği içinde tekrar room atamıyorum

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    • PetaBayt
      07 Ekim 2015 at 09:34

      Yazıdaki maddeleri tekrar deneyin, usb kablosu değiştirin, usb girişini değiştirin, mümkünse başka bir bilgisayarda deneyin. Usb görmeden işlem yapılmaz.

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  12. Nicat
    23 Ekim 2015 at 21:15

    bunun video anlatimini yapsanis daha iyi olur)tsk

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  13. serhat
    01 Ocak 2016 at 17:30

    k017 de memo pad hd 7 olarak geçiyor ancak işlemcisi yani donanımı ve dış tasarımı farklı.. aynı rom kullanılabilir mi ?? kullanılamazsa nereden temi
    n edebiliriz ?

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  14. ECOF32
    17 Şubat 2016 at 14:08

    ELİMDEKI ASUS ME172V TABLETE UYGULAYABILIR MIYIM?

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  15. irfan aydin
    22 Haziran 2016 at 10:49

    mrb bütün aşamaları tek tek sorunsuz yapıyorum ama en son aşama download işlemi hata veriyor yeşil o gelmiyor nasıl yardımcı olabilirsiniz

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  16. ali
    25 Ağustos 2016 at 15:30

    selam
    yanlışlıkla nand erase yaptık cihaz uçtu yapacak bişe varmı

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  17. serdar
    03 Ocak 2017 at 10:05

    asus memopad 8 ME180A tabletim açılmıyor onun için nasıl rom atabilirim?

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  18. Yaşar ÇAKIR
    04 Haziran 2017 at 21:58

    Peki brick olmuş tablet nasıl kurtarılır. bunun için yapılacak işlemmleri antatırmısınız?
    Brik olan tabletim modeli: asus tf 300tg

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