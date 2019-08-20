ASUS Republic of Gamers, Gamescom 2019’daki “Intelligent Evolution” etkinliğinde, yeni çıkacak olan ürünlerini tanıttı

Etkinlik kapsamında ROG ve ROG Strix oyuncu anakartları, ROG Strix oyuncu monitörleri, ROC Chakram oyuncu mouse’u ve ROG Strix GO 2.4 oyuncu kulaklığı gibi birçok ürün tanıtıldı

ÖNEMLİ NOKTALAR:

· Oyuncu anakartları: Rüya gibi sistemler için Rampage VI Extreme Encore ve kolay hızaşırtma için ROG Strix X299-E Gaming II

· Oyuncu monitörü: ROG Strix XG43UQ ve DSC destekli XG27UQ’nun yanı sıra ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitörü de tanıtıldı

· Oyuncu mouse’u: Çift bant 2.4GHz/Bluetooth bağlantı sunan ROG Chakram, USB-C, Qi kablosuz şarj, programlanabilir joystick ve Aura Sync destekliyor

· Oyuncu kulaklıklığı: ROG Strix Go 2.4, dünyanın Nintendo Switch ile elde taşınabilir modda kullanılabilen ve aynı zamanda cep telefonları ve PC’lerle çalışan ilk kablosuz oyun kulaklığıdır

ASUS Republic of Gamers (ROG), Gamescom 2019’daki Intelligent Evolution basın etkinliğinde, ASUS Tasarım Düşüncesi felsefesinden kaynaklanan en son yenilikleri ortaya koymak için kapılarını açtı. Kullanıcı geri bildirimlerine göre şekillenen ürün geliştirme döngüsü, Ar-Ge stratejisini belirleyerek yeni ürünlerin piyasaya çıkmasını sağlıyor.

Oyuncuların ve medyanın, ROG’nin hızlı ve tutkulu ürün geliştirmesinin ilham kaynağı olduğunu ve oyun deneyiminin her yönünü geliştirmek için kendilerini sınırları zorlamaya ittiklerini belirten ASUS Açık Platform İş Birimi Başkan Yardımcısı ve Global Satış Genel Müdürü Jackie Hsu, “Her kullanıcı yorumu ve ürün incelemesi, ROG ürünlerinin bu akıllı evrimini besliyor ve her zaman yeni ve heyecan verici yenilikleri tetikliyor.” dedi.

ROG bu yıl, yedi yeni akıllı ürün geliştirdi. Bunlar arasında, rüya gibi bir sistem toplamak isteyenler için çıtayı yükselten ROG Rampage VI Extreme Encore anakart ve kolay hızaşırtma için ROG Strix X299-E Gaming II anakart yer alıyor.144 Hz yenileme hızıyla yerel 4K çözünürlük için Display Stream Compression (DSC) teknolojisini destekleyen 43 inçlik ROG Strix XG43UQ ve 27 inçlik ROG Strix XG27UQ ve sürekli mekân değiştiren ciddi oyuncular için 240Hz IPS panelli ve ROG Tripodlu 17,3 inç ROG Strix XG17 de olmak üzere üç yeni oyuncu monitörü de tanıtıldı. Üstün kontrol için dahili joystickli 16.000 dpi’lik yeni oyun mouse’u ROG Chakram ve USB-C™ 2.4GHz kablosuz arabirime sahip, yapay zeka destekli gürültü önleyici mikrofon bulunan ROG Strix Go da tanıtılan çevre birimleri arasında yer alıyor.

ROG Rampage VI Extreme Encore oyuncu anakartı

Rüya sistemler için çıtayı yükseltmek üzere tasarlanan ROG Rampage VI Extreme Encore, popüler ROG Rampage Extreme ve Omega anakartlar serilerini takip ediyor. Bu en yeni anakart, akıllı ayarlamadan, performanslı güç tasarımına ve en son teknolojiye ROG teknolojilerine kadar, en güçlü oyunculara, meraklılara ve overclock tutkunlarına sınırları zorlamak için ihtiyaç duydukları her şeyi vermek için gerekli altyapıyı sunuyor. ROG Rampage VI Extreme Encore, 16 güç kademesi ve iki entegre VRM fanlı aktif bir soğutucu, bir M.2 alüminyum soğutucu ve tek parçalı bir alüminyum arka plaka içeren kapsamlı bir termal tasarıma sahip olmasıyla göze çarpıyor.

Ayrıca, USB 3.2 Gen 2×2 (Tip-C), Intel® Wi-Fi 6 AX200, yerleşik Aquantia® 10 Gbps LAN ve Intel Ethernet dahil olmak üzere tüm en yeni bağlantıları sunan anakart, 1,77 inç LiveDash renkli OLED ile ve ikinci nesil adreslenebilir RGB başlıklarıyla eşsiz bir kişiselleştirme sağlıyor.

ROG Strix X299-E Gaming II anakart

Teknoloji meraklıların ve oyuncuların çoğu, bir anakartta sağlam performans, overclock kolaylığı, şık görünüm ve üst düzey olmasına rağmen abartılı aşırılıklara sahip olmaması gibi özellikler arar. ROG Strix X299-E Gaming II, tüm bu işler ve daha fazlası için kesinlikle mükemmel bir anakart.

12 güç kademesi ve önceden monte edilmiş bir 40mm fan ile birlikte gelen anakart, ışıklı bir cybertext desenine karşı lazerle kazınmış bir ROG logosu görüntülemek için benzersiz bir çift katmanlı tasarıma sahip I/O kapağıyla harika bir estetik tasarım sunuyor. ROG Strix X299-E Gaming II, üç adet M.2 yuvası, Intel® Wi-Fi 6 AX200 ve hem Realtek 2.5Gbps hem de Intel Ethernet ile üstün bağlantı performansı sağlıyor. Ayrıca, 1.3 inç LiveDash OLED, ikinci nesil adreslenebilir RGB başlığı ve FlexKey ve BIOS Flashback içeren kullanıcı dostu tasarımlara sahip olmasıyla göze çarpıyor.

ROG Strix XG43UQ DSC oyuncu monitörü

Display Stream Compression (DSC) teknolojisi, ultra yüksek tanımlı video akışlarını tek bir arabirimden yüksek hızda görsel kalite kaybı olmadan algılamak için endüstri çapında bir sıkıştırma standardıdır. Ayrıca, tek bir bağlantıdan değişken yenileme hızı (VRR) ve yüksek dinamik aralık (HDR) için destek sağlar. ROG Strix XG43UQ, DSC teknolojisiyle tek bir DisplayPort 1.4 aracılığıyla 4K 144Hz çözünürlükteki görüntüleri, görsel kaliteyi olumsuz etkileyen Chroma subsampling olmaksızın, ayrıntılı ve pürüzsüz şekilde gösterebiliyor.

Strix XG43UQ’un DisplayHDR ™ 1000 uyumluluğuna sahip 43” mat HDR ekranı, olağanüstü kontrast ve renk performansı için %90 DCI-P3 profesyonel renk gamını destekliyor ve aynı zamanda akıcı bir oyun, düşük gecikme süresi ve daha iyi parlaklık ve kontrasi için AMD Radeon ™ FreeSync 2 HDR teknolojisi ile kusursuz çalışıyor.

ROG Strix XG27UQ DSC oyuncu monitörü

ROG Strix XG27UQ, pürüzsüz bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanan 144Hz yenileme hızına sahip 4K UHD oyun monitörüdür. Quantum-dot teknolojisine sahip bu 27 inçlik IPS ekran, yeni nesil oyunların habercisi olarak göze çarpıyor. Geniş bir %90 DCI-P3 renk gamı ​​ve DisplayHDR 400 uyumluluğu sunan monitor aynı XG43UQ gibi Display Stream Compression teknolojisini destekliyor.

ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitörü ve ROG tripod

Hareket halindeyken becerilerini geliştirmek isteyen rekabetçi oyuncular için tasarlanan ROG Strix XG17, 240Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi sunan, dünyanın en hızlı taşınabilir ekranı olan 17,3 inç IPS Full HD taşınabilir bir oyun panelidir. . Sadece 1 kg ağırlığında olan monitor, tek bir şarjla 3 saate kadar 240Hz çalışmayı destekleyen dahili bir bataryaya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Diğer yandan hızlı şarj sistemi sayesinde bir saatlik bir şarj ise 2,7 saatlik ek kullanım sunuyor. 48-240Hz arasında çalışan ve mütevazı GPU’lardan yumuşak bir oyun elde etmeyi kolaylaştıran adaptive-sync desteği bulunan ROG Strix XG17, kulaklık takmak istemeyenler için dahili bir hoparlörle birlikte geliyor.

ROG Strix XG17 ayrıca, oyuncunun ROG Strix XG17’yi çeşitli açılarda ve yüksekliklerde ayarlayabilmesini sağlayan ve neredeyse tüm oyun senaryoları için mükemmel kılan bir ROG tripod aksesuarı ile birlikte geliyor. Örneğin, ROG Tripod, Strix XG17’yi doğrudan oyun dizüstü bilgisayarının üstüne yerleştirmeyi kolaylaştırarak, genişletilmiş bir genişletilmiş ekran ve oyun alanı oluşturur. XG17 ayrıca konsol oyuncuları için hareket halindeyken bir monitör olarak ya da mobil oyunlar için genişletilmiş bir ekran olarak da kullanılabilir.

ROG Chakram kablosuz oyuncu mouse’u

ROG Chakram, Qi kablosuz şarj destekli ve son kontrol için entegre bir joysticke sahio olan, tamamen yeni bir ergonomik, optik oyun mouse’udur. Qi’ye ek olarak, Chakram’ı sadece 15 dakika boyunca kabloyla şarj etmek, 12 saate kadar oyun oynama için yeterli güç sağlıyor. Kişiselleştirilen, programlanabilen ve üstün kontrol sunan joystick gerekmediğinde çıkarılabiliyor. 16.000 DPI ve 400 IPS değerlerinde sensöre sahip yeni mouse, kablolu, 2.4GHz ve Bluetooth (BLE) olmak üzere üç farklı bağlantı yöntemi sunuyor. Aynı zamanda ayrılabilir manyetik kapaklar, özel push-fit soket tasarımı kullanıcı dostu özellikler sunuyor.

ROG Chakram ayrıca düşünceli ve heyecan verici kontrol, tasarım ve estetik özelliklere sahip. Mouse, DPI’yı tek dokunuşla değiştirebilen bir düğme, hızlı tepki için döndürülmüş bir düğme mekanizması ve temiz, dokunsal bir his ile doğru performans Aura Sync aydınlatması sunuyor. Bütün bunlar diğer birçok özellik ile birleştirildiğinde, ROG Chakram’ı en üst düzey oyun faresi haline getiriyor.

ROG Strix Go 2.4 kablosuz oyuncu kulaklığı

ROG Strix Go 2.4, dünyanın Nintendo Switch ile elde taşınabilir modda kullanılabilen ve aynı zamanda cep telefonları ve PC’lerle çalışan ilk kablosuz oyun kulaklığıdır. Kulaklık, Bluetooth’a göre daha az gecikmeyle daha istikrarlı bir bağlantı sağlayan ve oyun oynamak için daha iyi bir seçim olan dahili bir USB-C 2.4GHz kablosuz adaptör üzerinden bağlantı sunuyor.

Net iletişim için yapay zeka destekli gürültü önleyici bir entegre mikrofona, büyük, Hi-Res Ses sertifikalı 40mm sürücülere sahip ROG Strix Go 2.4, katlanabilir tasarıma, 290g’lık hafif ağırlığa ve gerçekçi ses üretimi için ROG’ye özel hava geçirmez hazne tasarımına sahip olmasıyla göze çarpıyor.