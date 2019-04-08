Asus ROG Phone 2019 3. Çeyrekte Geliyor

Oyun telefonu pazarı, PUBG ve Mobile Legends gibi mobil eSports unvanlarının artan popülaritesi sayesinde Çinli üreticiler için bir sonraki savaş alanı haline geliyor. Söz konusu PUBG'nin 30 milyon aktif kullanıcısını desteklediği 200 milyondan fazla izleyici ve unvan kazanan turnuvalar var.

Asus, hızlı bir şekilde ROG Phone ile oyun telefonu hype gemisine atlamak için üretti ve DigiTimes yeni bir rapora göre, yeni seri bu yılın üçüncü çeyreğinde gelecek.

Çinli oyun yayıncısı Tencent, yeni cihazı tanıtmak ve çekiciliğini artırmak için artan sayıda mobil oyuncu arasında Asus ile ortak olacak. Şirketten önceki oyun telefonundan yola çıkarak, en son ve en iyi bileşenleri ve yüksek fiyat etiketini bekleyebiliriz.

Geçen yılki ROG Phone 900 $ / 800 € 'dan başladı ve oyun deneyimini geliştirmek için kusursuz bir oyun tasarımı ve pek çok çevresel aksesuar önerdi. Ekran 1ms tepki süresine sahip 90Hz yenileme hızı sundu. Lansman yaklaşırken gelecek aylarda serinin ikinci üyesi hakkında daha fazla bilgi gelecek.