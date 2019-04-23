ASUS, ROG Strix, Dual ve Phoenix GeForce GTX 1650 ekran kartlarını duyurdu

Yeni ASUS ekran kartları, 1080p çözünürlükte yüksek performanslı AAA oyun deneyimine imkân tanıyor.

Satır başları:

GeForce GTX 1650 GPU, benzersiz özellikler sunan ROG Strix, Dual ve Phoenix modelleriyle PC oyunlarına yeni başlayanlar için mükemmel bir performans sunuyor.

ROG Strix GeForce GTX 1650, sessiz ve güçlü bir soğutma çözümü için Wing blade fan tasarımına ve 0dB teknolojisine sahip.

IP5X toz direncine sahip olan ASUS Dual GeForce GTX 1650, uzun ömürlü olması için 144 saatlik bir doğrulama testinden geçiyor.

ASUS Phoenix GeForce GTX 1650, küçük kasalarda güçlü performans sağlayan çift bilyalı fan yataklarına ve kompakt bir tasarıma sahiptir

ROG Strix, Dual ve Phoenix, güvenilirliği artıran otomatik bir üretim süreci olan Auto Extreme teknolojisine sahiptir.

ASUS ROG Strix, Dual ve Phoenix serilerine yeni bir ürün ekleyerek GeForce® GTX 1650 grafik kartlarını duyurdu. GeForce GTX 1650 GPU’ya sahip yeni grafik kartları, AAA oyunlarda 1080p çözünürlükte yüksek performans sağlamak için Turing mimarisinin etkileyici performansından yararlanıyor.

ROG Strix: Uçuşa geçin

Kullanıcılara GPU Tweak yazılımı ile performans üzerinde tam kontrol sağlayan ROG Strix ekran kartları, gelişmiş Wing-blade fan tasarımı ve DirectCU II teknolojisine sahip büyük soğutucusuyla yüksek performanslı oyun tecrübesi yaşamaya imkân tanıyor. ROG Strix ayrıca, güvenilirliği artıran otomatik bir üretim süreci olan Auto-Extreme Technology ile monte edilmiş üst düzey bileşenlere sahip olmasıyla göze çarpıyor. ROG Strix GeForce GTX 1650 eski bilgisayarını yükseltmek ya da yeni bir bilgisayar kurmak isteyenler için en son nesil grafik performansı sunuyor.

ASUS Dual: 2x fan, 2x eğlence

Performansı etkilemeyen özelliklerin çıkarıldığı, otomatik bir üretim işlemi kullanılarak monte edilmiş PCB bileşenlerine ve toza dayanıklı iki güçlü fana sahip ASUS Dual grafik kartları, maksimum verimlilik sunmak için tasarlandı. 144 saatlik bir doğrulama programı ve Auto-Extreme teknolojisi, ASUS Dual serisi ekran kartlarına yüksek uyumluluk ve uzun ömür sağlıyor.

ASUS Phoenix

ASUS Phoenix ekran kartları, küçük kasalarla geniş uyumluluk sağlayan kompakt tasarımında mümkün olan en yüksek performansı sunuyor. Verimli bir soğutma sistemi gerektiren küçük alanlar için tasarlanan ASUS Phoenix GeForce GTX 1650, çift bilyalı yataklara ve IP5X toz direnci sertifikasına sahip bir fan içeriyor.

FİYATLANDIRMA

ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 1679 TL,

ASUS Dual GeForce GTX 1650 1449 TL,

ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 ise 1299 TL’lik

tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER