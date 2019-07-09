ASUS RTX 20 SUPER serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

GeForce® RTX 2080 SUPER™, GeForce® RTX 2070 SUPER™ ve GeForce® RTX 2060 SUPER™ ekran kartları yüksek çözünürlükte hızlı oyun performansı sunuyor

ASUS, ROG Strix, ASUS Dual ve Turbo serilerini kapsayan sekiz yeni GeForce® RTX 2080, 2070 ve 2060 SUPER ekran kartını duyurdu. Bu yeni GPU’lar, ileri teknoloji NVIDIA Turing™ grafik kartı seçeneklerine daha da rekabetçi bir performans alternatifi getiriyor ve ekran kartı satın almak isteyen oyuncular için harika bir fırsat sunuyor.

Yeni GeForce RTX SUPER GPU’lar, geleneksel rasterleştirilmiş ve gerçek zamanlı ışın izleme özelliğine sahip satış rekorları kıran oyunlarda en hızlı oyun performansını sunmak için, neredeyse bir yıllık ayrıntılı mimari ve süreç optimizasyonlarıyla tasarlandı. Yeni ekran kartları, sınıflarındaki her oyun GPU’su için en iyi watt/performans ve fiyat/performans değerleri sunmayı amaçlıyor.

ROG Strix: Uçuşa geçin!

ROG Strix GeForce RTX 20 SUPER serisi ekran kartları, üst düzey oyun deneyimi için bir dizi güç ve soğutma özelliğiyle geliştirildi. RTX 2060 SUPER’de bulunan Wing-blade fan tasarımı mükemmel soğutma performansı sağlıyor. En üst seviye 2070 ve 2080 SUPER kartlar ise, MaxContact teknolojisi sayesinde soğutucu ile kalıp arasında üstün termal transfer için daha iyi bir temas sağlarken, yeni aksiyal fanlarıyla daha iyi bir soğutma performansı sunuyor. Bu üst seviye donanımlar, ayarların özelleştirilebildiği ve düzenlenebildiği dizi yardımcı yazılım programıyla destekleniyor.

ASUS Dual EVO: 2x fan ile harika soğutma

En yeni NVIDIA Turing oyun deneyimini en saf haliyle sunan ASUS Dual GeForce RTX 20 SÜPER EVO serisi ekran kartları, performans ve sadeliği birleştiriyor. Aksiyal fan tasarımına sahip ve kalın bir soğutucuya yer vermek için 2,7 slot yer kaplayan bu çift fanlı kartlar, örnek soğutma performansı sunuyor. Arka plaka ile güçlendirilmiş kartlar, Dual serisini tarz yerine performans tercih edenler için mükemmel bir seçenek haline geliyor.

ASUS Turbo EVO: Tüm ısı dışarıya!

ASUS Turbo GeForce RTX 2070 ve 2060 SUPER EVO ekran kartları, kısıtlı hava akımı olan sistemler için sıfırdan tasarlandı. Yenilenen tasarımdaki kaplama, fanın üzerindeki hava giriş alanını koruyarak, sıkışık bir kasada bile karta yeterince soğuk hava gelmesine imkân tanıyor. Her iki modelde de düz yataklı tasarımlardan iki kat fazla ömre sahip çift rulmanlı fanlar bulunuyor.

BULUNABİLİRLİK

ROG Strix, ASUS Dual EVO, and ASUS Turbo EVO GeForce RTX 2070 SUPER ve 2060 SUPER 9 Temmuz, ROG Strix and ASUS Dual EVO GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartları ise 23 Temmuz’da raflarda olacak

TEKNİK ÖZELLİKLER

ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING

ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 3072

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 15500 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x USB Type-C

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 3072

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 15500 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x USB Type-C

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

ROG-STRIX-RTX2080S-8G-GAMING

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 3072

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 15500 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x USB Type-C

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

DUAL-RTX2080S-O8G-EVO

DUAL-RTX2080S-8G-EVO

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 3072

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 15500 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 3 x Native DisplayPort 1.4

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 3072

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 15500 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 3 x Native DisplayPort 1.4

ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING

ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2560

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x USB Type-C

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2560

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x USB Type-C

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2560

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x USB Type-C

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

DUAL-RTX2070S-O8G-EVO

DUAL-RTX2070S-A8G-EVO

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2560

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 3 x Native DisplayPort 1.4

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2560

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 3 x Native DisplayPort 1.4

l DUAL-RTX2070S-8G-EVO

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2560

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 3 x Native DisplayPort 1.4

TURBO-RTX2070S-8G-EVO

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2560

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 3 x Native DisplayPort 1.4

ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING

ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2176

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x USB Type-C

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2176

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x USB Type-C

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

ROG-STRIX-RTX2060S-8G-GAMING

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2176

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x USB Type-C

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

DUAL-RTX2060S-O8G-EVO

DUAL-RTX2060S-A8G-EVO

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2176

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x Native DVI-D

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2176

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x Native DVI-D

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

DUAL-RTX2060S-8G-EVO

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2176

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 1 x Native DVI-D

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

TURBO-RTX2060S-8G-EVO

l NVIDIA® CUDA® çekirdekleri: 2176

l 8 GB GDDR6 hafıza

l Bellek hızı: 14000 MHz

l PCIe arayüzü: 3.0

l 2 x Native HDMI 2.0b çıkışı

l 2 x Native DisplayPort 1.4

Özellikler, içerik ve ürün kullanılabilirliği. Gerçek performans; uygulamalara, kullanıma, ortama ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.