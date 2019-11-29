ASUS Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition modelini duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), Strix GeForce RTX™ 2080 Ti White Edition oyuncu ekran kartını duyurdu. NVIDIA’nın en yüksek performanslı GPU’sunun kasası, çerçevesi, alüminyum arka plakası ve eksen teknolojili üç fanı beyazlara büründü. Yenilenen estetik görünüme ek olarak ASUS, GPU ve bellek için fabrikada iddialı bir hız aşırtma yaptı. Böylece kartın performansı orijinal modelin üzerine çıkıyor. Hız aşırtma potansiyelini daha da artırmak için güç hedefi de 300 W’a çıkarıldı. White Edition, olağanüstü performans potansiyeli ve yeni tasarımıyla üst düzey oyunculara yeni bir seçenek sunuyor.

Auto-Extreme teknolojisi

Tüm ROG Strix ekran kartları, endüstride yeni standartlar belirleyen bir otomatik süreci olan Auto-Extreme teknolojisi kullanılarak üretildi. Geleneksel olarak, geçiş deliklerinin ve yüzeye monte bileşenlerin lehimlenmesi farklı aşamalarda yapılır. Auto-Extreme teknolojisi tüm lehim işlemlerinin tek bir seferde yapılmasını sağlayarak bileşenler üzerindeki termal zorlamayı azaltıyor ve güçlü temizlik kimyasallarının kullanılmasını önlüyor. Sonuçta doğaya daha az etki eden, üretimde güç tüketimini azaltan, daha güvenilir bir ürün ortaya çıkıyor.

Yüksek performanslı tasarım

ROG Strix GeForce RTXTM 2080 Ti White Edition, ısı dağıtımını geliştirmek için 2,7 yuvalık daha geniş bir soğutma bloğundan yararlanıyor. Üst kısımdaki Eksen teknolojili üç fan bu karta özel olarak beyaz renkte üretildi. Fanlar havayı tüm kanatçık ağından verimli bir şekilde geçiriyor. Bu gelişmiş soğutma çözümü sıcaklığı kontrol altında tutuyor ve NVIDIA’nın amiral gemisi GPU’sundan daha yüksek saat hızları elde edilmesini sağlıyor.

Aura Sync

ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition’ın mat beyaz yüzeyi, kasadaki RGB aydınlatmanın renklerini hafifçe yansıtacak. Kartın ön korumasında ve arka plakasında da RGB hatlar yer alıyor. ASUS Aura Sync yazılımıyla aydınlatma ayarları yapılabiliyor. Kullanıcılar, çok sayıda desen ve sabit renk seçeneğine ek olarak, aydınlatmayı sıcaklığa veya müziğe göre de belirleyebiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Grafik Motoru

NVIDIA GeForce RTX™ 2080 Ti

CUDA çekirdekleri

4352

OpenGL®

OpenGL® 4.6

Motor Saat Hızı

Hız Aşırtma Modu: 1770 MHz (Artırılmış Saat Hızı)

Oyun modu: 1740 MHz (Artırılmış Saat Hızı)/1350 MHz (Temel Saat Hızı)

Bellek Arayüzü

352-bit

Video Belleği

11 GB GDDR6

Bellek Saat Hızı

14800 MHz

Güç Bağlantısı

2 x 8 pim

Giriş/Çıkış

1 x USB Type-C

2 x Yerleşik HDMI 2.0b

2 x Yerleşik DisplayPort 1.4

HDCP Uyumu

HDCP 2.2

Dijital Maks. Çözünürlük

7680 x 4320

En Fazla Ekran Desteği

4

NVLink

Evet

Tavsiye Edilen PSU

650 W

Veri Yolu Standardı

PCIE 3.0

Paket İçeriği

1x ROG Velcro kablo bağlayıcı

1x Hızlı kurulum kılavuzu

1x ROG cetveli

Birlikte Verilen Yazılımlar

ASUS GPU Tweak II ve Sürücü, lütfen tüm yazılımları destek sitesinden indirin.

Yuva

2,7 yuvalık

Boyutlar

Kart Boyutu (cm / inç)

30,5 x 13 x 5,4 cm

12 x 5,1 x 2,1 inç

Renkli kutu (mm)

405 x 233 x 88,5 mm

Ağırlık

Tek Kart (KG)

1,45

Ürün Ağırlığı

(paket ile birlikte) (KG)

2,25