ASUS, TUF Gaming TF120 ARGB kasa fanını duyurdu

Akışkan dinamiğine uygun gelişmiş rulman sayesinde 250.000 saat boyunca sorunsuz çalışıyor.

Hava akışı konusunda sektör lideri olan bu fan geniş RPM aralığıyla en uygun sıcaklık ve gürültü düzeyini yakalıyor.

İki adet LED katmanı etkileyici ARGB efektleri oluşturarak kişiselleştirme için geniş olanak sağlıyor.

ASUS, yüksek performanslı soğutma ve düşük gürültü düzeyi için tasarlanan TUF Gaming TF120 ARGB kasa fanını duyurdu. Bu yeni 120 mm fan, geniş aydınlatma seçenekleriyle özel sistemler için son derece uygun bir yapıya sahip.

TF120 ARGB akışkan dinamiğine uygun gelişmiş bir rulmanla donatıldı. Kaymalı yataklı ve bilyeli rulmanlara kıyasla bu rulmanlar daha az gürültüye neden olurken daha yüksek performans ve daha uzun kullanım ömrü sunuyor. TF120 ARGB hava akışı konusunda sınıfında lider. 76 CFM hava akışını yalnızca 29 dB(A) ses çıkararak sağlayan fan, 250.000 saate kadar sorunsuz çalışabiliyor. TF120 ARGB bir kasa fanı olarak tasarlanmış olsa da soğutma blokları ve radyatörlerle birlikte kullanım için de 2,5 mm H2O ile yeterli statik basınç sağlıyor.

TF120 ARGB’nin PWM devresi 250 – 1900 RPM aralığını destekliyor. Kullanıcılar fanı doğrudan anakartlarına bağlayıp fan eğrilerini kendi isteklerine göre ayarlayabiliyor. Hafif işlerde sistem sıcaklığı düşükken fanın çok düşük hızlarda dönmesi sağlanabiliyor. Böylece son derece sessiz bir deneyim elde ediliyor. Titreşim önleyici dolgular da bu deneyime katkıda bulunuyor. Fanın kasada titreşim yaratarak daha fazla gürültü çıkarması önleniyor.

Fan eğrileri belirlendikten sonra iki kat ARGB LED ile çeşitli aydınlatma efektleri ayarlayarak sistemi tamamen kişiselleştirmek mümkün. TF120’de iki katman halinde sıralanmış toplam 16 adet LED ile tek katmanlı alternatiflere kıyasla daha derin renk tonları elde ediliyor. Bu çift katmanlı dizilim ayrıca daha çok aydınlatma seçeneği sunuyor. Kullanıcılar üçlü fan paketleriyle birlikte gelen ARGB merkeziyle bu seçenekler arasında geçiş yapabiliyor. Parlaklık, hız, renk ve efekt modu dört ayrı düğmeyle kontrol edilebiliyor. Bu sistem, kullanıcılara yalnızca birkaç basit efekt imkanı sunan rakip sistemlerden çok daha fazla seçenek sunuyor. Bu merkez ayrıca Aura Sync desteği de veriyor. Kullanıcılar bu sayede fanlarını sistemin geri kalanıyla uyumlu hale getirip bilgisayarlarını istedikleri gibi sergileyebiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Adı

TUF Gaming TF120 ARGB

Renk

Siyah / Beyaz

Boyut

120 x 120 x 25 mm

Rulman

Akışkan Dinamiğine Uygun Gelişmiş Rulman

Arızaya Kadar Ortalama Süre

250.000 saat

Fan Hızı

1900 ± %10 RPM

Statik Basınç

2,5 mm H2O

Maks. Hava Akışı

76 CFM

Gürültü Seviyesi

29 dB(A)

Fan Giriş Gücü

2,88 W

Fan Çalışma Voltajı

12 V

Fan Giriş Akımı

0,38 A

RGB Güç Tüketimi

2,85W

Ölçülen RGB Voltajı

5 V