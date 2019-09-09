Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB-SYNC) teknolojisiyle 1 ms’nin altında tepki süresine ve Adaptive Sync özelliğine sahip yeni oyuncu monitörleri yüksek kare hızlarında gölgelenme ve yırtılmaları ortadan kaldırıyor

ASUS, TUF Gaming VG32VQ, VG27AQ ve VG27BQ oyuncu monitörlerini duyurdu

Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB-SYNC) teknolojisiyle 1 ms’nin altında tepki süresine ve Adaptive Sync özelliğine sahip yeni oyuncu monitörleri yüksek kare hızlarında gölgelenme ve yırtılmaları ortadan kaldırıyor

· TUF Gaming VG32VQ: FreeSync desteği ve ultra yüksek 144 Hz yenileme hızına sahip 31,5 inç VA WQHD (2560×1440) 1800R kavisli oyuncu monitörü

· TUF Gaming VG27AQ: G-SYNC uyumlu ve ultra yüksek 165Hz yenileme hızına sahip 27 inç IPS WQHD (2560×1440) oyuncu monitörü

· TUF Gaming VG27BQ: Ultra yüksek 165 Hz yenileme hızı, 0,4 ms tepki süresi ve adaptive-sync desteğine sahip 27 inç TN WQHD (2560×1440) oyuncu monitörü

ASUS, ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB Sync) teknolojisine sahip VG32VQ, VG27AQ ve VG27BQ adlı üç yeni TUF Gaming monitör duyurdu. ASUS’a özgü yeni nesil bir teknoloji olan ELMB Sync, adaptive-sync özelliğini hareket bulanıklığını azaltma ile birlikte kullanarak net, akıcı ve pürüzsüz hareketli görüntüler sunuyor. ELMB Sync teknolojisine sahip ekranlar, sevilen oyunlarda 85 FPS’nin üzerine çıkabilen ekran kartlarıyla birlikte kullanıldığında en iyi sonuçları veriyor. Adaptive-sync özelliğinde yenileme hızı değişken olduğundan, ELMB Sync tarafından kullanılan siyah kare ekleme tekniğinin verimliliği de etkin kare hızına bağlı oluyor.

Yeni TUF Gaming monitör serisi bu temada üç modele sahip: 32 inç kavisli TUF Gaming VG32VQ, 27 inç düz TUF Gaming VG27AQ ve TUF Gaming VG27BQ. 27 inç modellerde 165 Hz, VG32VQ’da ise 144 Hz’e ulaşan yenileme hızları ve ELMB Sync teknolojisiyle bu monitörler, 1 ms hareketli görüntü tepki süresi (MPRT) elde ederek yüksek kare hızlarıyla oyun oynarken net görüntüler için yırtılmaları ortadan kaldırıyor ve giriş gecikmesini düşük tutuyor. Bu TUF Gaming monitör modelleri ayrıca HDR10 standardıyla da uyumlu. Tüm modeller içerikleri geniş renk ve parlaklık aralığıyla yansıtıyor.

TUF Gaming VG32VQ

TUF Gaming VG32VQ, 1800R kavisli ve 16:9 geniş en boy oranlı 31,5 inç paneliyle oyunlarla daha uyumlu, büyük ve etkileyici bir monitör.

2560 x 1440 çözünürlükteki VG32VQ, VA (Vertical Alignment) LCD teknolojisinden yararlanan bir panele sahip. Bu teknoloji, TN panellere göre çok daha geniş izleme açıları ve yüksek kontrast oranı sunuyor. FreeSync™ sayesinde 48 Hz ile 144 Hz arasında değişen yenileme hızlarına kavuşan oyuncular, sürekli 48 FPS performans sunabilen ekran kartlarıyla bu özelliğin avantajlarını yaşayabilecek. Günümüzde üst seviye modellerin yanı sıra orta seviye GPU’lar dahi bu performansı kolaylıkla sergileyebiliyor.

TUF Gaming VG27AQ

2560 x 1440 çözünürlüklü 27 inç IPS panele ve G-SYNC uyum sertifikasına sahip olan TUF Gaming VG27AQ, 109 ppi ile boyut ve görüntü netliği arasında rahat bir denge sunuyor. IPS panelin 178° geniş izleme açıları, renklerin tam karşıdan bakılmadığında bile %99 sRGB renk alanı ile görüntü kalitesinden ödün vermeden doğru görünmesini sağlıyor. DisplayPort bağlantısıyla kullanıldığında monitörün yenileme hızı 48 Hz ile 165 Hz (hız aşırtma) arasında değişebiliyor.

Görüntü kalitesi ile gecikme hızını dengeli bir şekilde sunmak her zaman zor bir iş olmuştur. Ancak TUF Gaming VG27AQ, 165 Hz yenileme hızıyla çalışırken bunu en iyi şekilde yapıyor.

TUF Gaming VG27BQ

TN panellerin izleme açıları genellikle IPS veya VA panellere göre daha dar olarak kabul edilse de bu türün kendine özgü bir avantajı var. Bu panellerdeki pikseller bir milisaniye içinde renk değiştirebiliyor, bu da hızlı görüntülerde bulanıklığı önemli ölçüde azaltıyor. Bu özellik, yeni nesil ELMB Sync teknolojisiyle bir araya geldiğinde hızlı bir oyuncu monitörü için ideal bir deneyim sunuyor. Bu iki bileşen, TUF Gaming VG27BQ’nun temelini oluşturuyor.

VG27BQ, IPS panelli kardeşi ile aynı temel özellikleri paylaşıyor. Bu modelde de 2560 x 1440 çözünürlüklü 27 inç panel, ELMB Sync teknolojisi ve 48 Hz ile 165 Hz arasında değişebilen yenileme hızı bulunuyor. TN panelin 0,4 ms tepki süresi, ELMB Sync ile birlikte hareketli görüntülerdeki netliği bir üst seviyeye taşıyor.

0,4 ms’lik son derece düşük tepki süresi ve hareket bulanıklığını büyük ölçüde azaltmasıyla TUF Gaming VG27BQ, turnuva oyuncularının ilk tercihi olacak.

Herkes için bir TUF Gaming monitör

VG32VQ’nun geniş ekranlı panelinin etkileyici kavisi, VG27BQ’nun hızlı akan oyunlarda mükemmel bir deneyim oluşturan düşük tepki süresi ve VG27AQ’nun G-SYNC uyumuyla birlikte sunduğu geniş izleme açıları ve renk gamı ile her farklı durum ve kullanıcı talebine uygun bir TUF Gaming monitör bulunuyor. TUF Gaming, monitör sektöründe dikkate alınması gereken yeni bir güç haline geliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER[1]

VG32VQ

VG27AQ

VG27BQ

Boyut

31,5” kavisli ekran

27” geniş ekran

27” geniş ekran

Panel

VA

IPS

TN

Adaptive sync

FreeSync

G-Sync Uyumlu

Adaptive Sync

Diğer özellikler

ASUS ELMB Sync teknolojisi

Çözünürlük

2560×1440

En boy oranı

16:9

Tazeleme oranı

48-144 Hz

48-165 Hz

Tepki süresi

1 ms MPRT

1 ms MPRT

0,4 ms

HDR desteği

HDR-10

Parlaklık

400 cd/m² (tipik)

350 cd/m² (tipik)

Bağlantı noktaları

HDMI (v2.0) x 2

DisplayPort 1.2 x 1

Hoparlör

2W x 2 Stereo RMS

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