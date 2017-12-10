Asus Zenfone 4’ün Bu Ay Android 8 Güncellemesini Alması Bekleniyor

ASUS, en son akıllı telefonlarının bir Oreo yükseltmesi alacağını doğruladı, ancak bize ne zaman olacağını söylemedi. Fakat bu ay Asus forumlarından gelen bilgilere göre Zenfone 4, Android 8 Oreo güncellemesini alacak.

ASUS, Oreo’yu “2018 yılının ikinci yarısında piyasaya sürmeye” başlayacağını söylediğinde, taraftarlar uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını düşünüyorlardı. Başlangıç ülkesi ise ABD olacaktı. Zenfone 4 sahipleri kısa bir süre sonra bu güncellemeye kavuşacak.

Resmi Asus forumlarındaki bir moderatöre göre, Tayvanlı şirketin en yeni akıllı telefon modeli bu ay Android 8.0 alacak. Aralık ayını 10 gün geçtiğimizi düşünürsek bir kaç gün içinde bile bu güncelleme sunulabilir.

Muhtemelen Tayvan’daki kullanıcılar güncellemeyi öncelikle alacaktır, bu yüzden geri kalanımız biraz daha beklemek zorundayız.

Yeni emoji karakterlerine ek olarak, bölünmüş ekranlı çoklu görev, daha iyi pil ömrü ve çok daha fazlasını bekliyoruz.

Asus daha önce Zenfone 3 serisininin de Android 8 güncellemesini alacağını duyurmuştu.