ASUS’un Amiral Gemisi ZenFone 5Z Lansmana Özel Fiyatıyla Satışta

Herkesin merakla beklediği, ASUS’un yeni amiral gemisi ZenFone 5Z, lansmana özel 3.299 TL özel fiyatıyla tr.store.asus.com sitelerinde teknoloji severlerle buluşuyor.

Teknoloji dünyasının lider şirketi ASUS’un en yenisi ZenFone 5Z Türkiye’de teknoloji severlerle buluşuyor. Qualcomm’un en gelişmişi 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcili ZenFone 5Z, akıllı çift kamera sistemi, çerçevesiz ekranı, uzun pil ömrü ve daha birçok özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sınırlı sayıda ASUS ZenFone 5Z, lansmana özel fiyatıyla kısa süre için, 3.299 TL’ye seçili Vatan Bilgisayar Mağazaları’nda satışa sunuluyor.

Son teknolojiyi cebinizde taşıyın

ASUS AI Boost teknolojisine sahip ZenFone 5Z, hızlı performans ile mükemmel batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu uygulamaları çalıştırırken de yüksek performans sunuyor. Kullanıcılara parmak izi okuyucusunun yanında yüz tanıma özelliği de sunan ZenFone 5Z’nin Yapay Zeka Görüntü Algılama teknolojisi, fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor ve bu sayede en güzel fotoğrafı kolayca elde etme imkanı da sağlıyor. Şarj oranını dinamik olarak ayarlayarak pil ömrünü maksimum düzeye çıkaran hatta şarj etme alışkanlıklarını kişiselleştirip kişisel şarj planı da öneren Yapay Zeka Teknolojisi, kullanıcıların bulunduğu ortamın ses düzeyine göre kendini adapte ederek, çağrının ses yüksekliğini ortama göre ayarlama özelliği ile de yepyeni bir deneyim vaat ediyor.

Sınırlı sayıda ZenFone 5Z, 20.07.2018 - 21.07.2018 tarihleri arasında, 2 gün boyunca lansmana özel fiyatı ile sadece 3.299 TL’ye tr.store.asus.com sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

ASUS ZenFone 5Z, lansmanın ardından 3.699 TL’lik satış fiyatıyla satışta olacak.

ASUS ZenFone 5Z özellikleri