Yeni güncelleme Asus Zenfone 6 (ZS630KL) kamera döndürme ve görüntü sorunlarını düzeltiyor

Kamerayı herhangi bir açıdan döndürme Asus Zenfone 6‘nın benzersiz özelliklerinden birisi. Yaşanan bir kaç sorun için ise yeni bir güncelleme yayınlandı.

16.1220.1906.167 sürüm güncellemesine bir çok düzeltme kamera ile ilgili. Güncelleme sonrası kamera dönüşleri sabit bir hızda olmalı. Bazı kullanıcılar eksik dönüşler ve farklı hızda dönüşler rapor ediyordu. Artık 180 ° dönüşü tamamlayabilecek.

Elektronik görüntü sabitleme (EIS) özelliği video ile kullanılırken daha stabil çalışacak. Süper Gece Modu‘nun da daha iyi renkler üretmesi bekleniyor.

Kamera dışı güncellemeler

Yeni Zenfone 6 güncellemesi, düşük güç kullanımı ve artan çağrı kalitesi vaat ediyor. Sistem kararlığı konusunda da iyileştirmeler var.

Güncellemelerin OTA yoluyla otomatik olarak bir kaç gün içinde gelmesi bekleniyor. Ayarlar> Sistem bölümündeki Sistem güncellemelerine dokunarak elle kontrol edebilirsiniz.

Asus Zenfone 6 güncellemesi ile alakalı bilgiler şimdilik bu kadar. Yeni haber ve duyurular geldikçe yazımız güncellenecektir.