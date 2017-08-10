ASUS’tan Herkese Çift Kamera ZenFone 4, ZenFone 4 Max ve ZenFone 4 Max Plus

Asus Fransız resmi web sitesinde sürpriz görünümü ile birlikte ASUS ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Selfie Pro açıklamalarından sonra resmi Tayvan sitesi ASUS ZenFone 4 Selfie e ZenFone 4 Selfie Pro modellerini açıkladı.

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Teknik özellikler, resimler ve fiyatları hakkında bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

En çok beklenen modeli muhtemelen Asus Zenfone 4(ZE554KL) olan telefonların tanıtımlarına başlayalım.

Ekran AMOLED (1920 x 1080 piksel) 5,5 inç Tam HD

(1920 x 1080 piksel) 5,5 inç Tam HD SoC Qualcomm Snapdragon 630 okta çekirdekli 2.2 GHz

RAM 4GB

64 GB dahili bellek (MicroSD ile genişletilebilir 1 TB)

çift ​​arka kamera 12 ve 8 megapiksel

2 yuva (nano nano / mikro SD +), 4G Cat.12 WIFI 802.11 / g / n NFC ve Bluetooth 4.2

Boyutları: 155,36 x 75,24 x 7,7 mm; Ağırlık: 165 gram

Parmak İzi Sensörü

Batarya 3300 mAh

Android 7.0 Nuga

Asus Zenfone 4 için tahmin edilen fiyat 499,99 EUR : iki renk, siyah ve beyaz olarak satılacak. Aşağıdaki resimlerde görebilirsiniz.

ZenFone 4 Max ZC520KL ve ZenFone 4 Max Plus ZC554KL Özellikleri

İki cihaz bir kaç özellik haricinde birbirlerine çok benziyor.

Ekran IPS 5.2 / 5.5 inç, HD (1280 x 720 piksel)

5.2 / 5.5 inç, HD (1280 x 720 piksel) SoC Qualcomm aslanağzı dört çekirdekli 425/430 okta-çekirdek (her ikisi de 1.4 GHz)

RAM 3 GB

İç hafıza 32 GB

Çift arka kamera geniş açılı 13:05

13:05 3 yuvası (nano + mikro + mikro SD), 4G adedi Kat.4 WIFI 802.11 / g / n, Bluetooth 4.1

Boyutu: 150.5 x 73.3 x 8.73 mm (En), 154 x 76.9 x 8.9 mm (En Plus); Ağırlık: 156 gram (En), 181 gram (En Plus)

Parmak İzi Sensörü

Pil 4100 mAh / 5000 mAh

/ Android 7.0 Nuga

Asus Zenfone 4 Max fiyatı ise 229,99 euro iken ZenFone 4 Max Plus 249,99 EUR . Üç renk olan cihazlarda Siyah, Gold ve Pembe var.